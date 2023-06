Une habitation en feu à Willaupuis (Leuze-en-Hainaut) : les occupants doivent être relogés

L’alerte a été donnée vers 19h40. “Les deux occupants revenaient du restaurant quand ils ont vu des flammes dans leur garage”, explique le capitaine Stasik, qui coordonnait l’intervention. Le brasier a très vite consumé la toiture de l’habitation, ne facilitant pas la tâche des pompiers, débarqués en nombre. “Nous avons une autoéchelle de Blaton, une autopompe de Blaton ainsi qu’une autre de Leuze. Même chose pour les citernes”, poursuit l’officier.

L’incendie serait d’origine accidentel, mais on ignore encore la cause du sinistre. Le couple est donc fort heureusement sain et sauf, de même que ses chiens. Un des chats a également pu être sorti des fumées, mais un second restait à trouver…