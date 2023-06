24  caméras pour améliorer la propreté à Leuze

Il s’agit aussi de contrer le phénomène des sacs classiques déposés trop tôt dans l’espace public. “On a encore vu des sacs déposés une semaine trop tôt dans la Grand’Rue. N’oublions pas non plus la problématique des poubelles publiques qui sont utilisées comme un sac-poubelle, notamment au croisement entre la rue du Rempart et de la Grand’Rue. Elles sont ramassées le lundi et le vendredi mais entre les deux, elles débordent. ”

La commune avait répondu à un appel à projets en 2020 mais n’avait pas été retenue. L’appel à projets de 2021 lui a par contre été favorable. “Nous avons reçu un subside de 15.943 €. Le dossier a pris du retard car l’éco-conseiller est parti. Le cahier des charges prévoit l’acquisition de 24 caméras et s’élève à 52.519 € TVAC. Cette somme comprend le matériel, les serveurs et la formation pour le personnel. ”

"Elles seront installées dans l'extra-centre."

Ces caméras seront localisées dans l’extra-centre. Il y en aura par exemple quatre dans le parc du Coron. Les autres seront situées rue du Pont de la Cure (arrière du centre sportif LeuzArena), Grand’Rue, Square Lucienne Heuvelmans, rue du Gard, ruelle Corde, Grand-Place, près de la gare, près de la place du Jeu de Balle, ou encore rue du Seuwoir. “Nous possédons aussi une caméra portable qui fonctionne avec batterie et qui peut agir avec discrétion, a assuré Nicolas Dumont. Elle peut ainsi repérer des dépôts sauvages, à Thieulain par exemple. Nous avons fait attention à ce niveau au respect de la protection des données personnelles.”

Quant à la question du contrôle de ces images, c’est l’agent constatateur qui les analysera, en binôme avec la police. Elles pourront être conservées un mois maximum. “Cette mesure était inscrite dans notre PST. Nous avons demandé l’avis du chef de corps pour la localisation. Ces caméras serviront non seulement à améliorer la propreté mais aussi à lutter contre la petite criminalité.”

Baptiste Leroy (Écolo), tout en soulignant l’apport de tels outils, estime cependant que ce n’est pas la panacée. Il préférerait l’utilisation de caméras mobiles. “Les fixes ne vont pas tout régler puisque les contrevenants parviendront à identifier les angles morts. Pourquoi ne pas mélanger fixes et mobiles ? ”

Nicolas Dumont a répété que la commune utilisait déjà une caméra portable. “Ici, on débute par l’achat de caméras fixes pour l’extra-centre et on avisera une fois qu’on maîtrisera bien la technologie. Maintenant, n’oublions pas que les caméras portables fonctionnent avec batterie et nécessitent de la main-d’œuvre pour les installer et les déplacer.”