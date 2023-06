Les frais du président du l’office de tourisme de Leuze mis en doute

”Nous avons depuis longtemps mis en garde sur l’illégalité de ces pratiques. L’AG de l’office du tourisme (OT) qui devait se tenir ce mardi a été reportée. Un avis de légalité a été demandé à la directrice financière. Le réviseur aux comptes de l’OT avait déjà mis en évidence aussi cette pratique surprenante et, aujourd’hui, il apparaît qu’elle est illégale. Il est exclu de laisser cette situation d’un autre âge en l’état. C’est un moyen d’éluder l’impôt sur les rémunérations d’une fonction politique. La pratique semble exister depuis des dizaines d’années. Nous demandons que l’ensemble des soldes perçus sans justificatif soient remboursés.”

Nicolas Jouret (Idées) a souligné qu’il avait été le premier à relever cette situation. “En tant que réviseur et c’était par rapport au compte 2019.”

Le bourgmestre a expliqué qu’il s’agissait d’une indemnité. “C’est suite à un accord de majorité que la pratique est d’application. Ça n’a jamais changé depuis longtemps et c’était sans arrière-pensée. La directrice financière nous a remis cet avis de légalité. Elle ne dit pas que c’est illégal. Elle dit que la dépense est contestable non dans son principe, mais dans son affectation comptable dans la mesure où elle élude l’impôt et les charges qui y sont liées. O n s’est mis en règle. Le président va régulariser la situation et on a reporté l’AG.”

Pour Baptiste Leroy, “le fait que la pratique existe depuis longtemps ne peut constituer une jurisprudence justifiant cette manière de procéder.”

”Il chante à la Saint-Nicolas”

Un peu plus tôt dans le débat, le bourgmestre avait indiqué que le président de l’OT assurait son travail. “Il chante à la Saint-Nicolas et a réussi à faire venir de nombreux horticulteurs aux Floralies.”

Le sang de Baptiste Leroy, entre sourire et indignation, n’a fait qu’un tour. “Les missions du président ne comprennent pas le fait de chanter à la Saint-Nicolas.”

Selon Christian Brotcorne (Idées), “on se trompe de lieu. Ce sujet doit être débattu lors de l’AG de l’office du tourisme.”