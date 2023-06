La commune de Bernissart dit non au projet de Schéma de Développement Territorial (SDT)

Le SDT, c’est un document de près de 300 pages qui fixe une vingtaine d’objectifs visant à maîtriser l’artificialisation des terres et à lutter contre l’étalement urbain. Les communes devront suivre et disposeront d’au moins une centralité, zone qui permettra une urbanisation plus soutenue. Dans 5 ans, 75 % des nouveaux logements devront se trouver dans les centralités.

Pour l’entité, trois centralités ont été définies : une à Blaton, une à Harchies et une à Bernissart. Pour la majorité, la définition des centralités ne tient pas compte des réalités de terrain et des projets avalisés par les autorités régionales, comme Bernissart-Lac ou le plan communal d’aménagement. La zone du Préau regroupant pourtant de nombreux logements, le centre sportif et le centre administratif n’est pas englobée.

Problème, si la commune souhaite modifier ses centralités, elle devra mettre en œuvre un schéma de développement communal (SDC) avec désignation d’un bureau d’études. Soit 100 000 € au bas mot, montant subsidié quand même, mais sans garantie d’être prioritaire, surtout si beaucoup de communes entament la démarche.

Les délais pour remettre un avis énervent le bourgmestre : “On a jusqu’au 30 juillet alors que l’Union des villes et communes vient à peine de tenir son CA. L’enquête publique se finit le 14 juillet et nous n’aurons pas le temps non plus d’analyser le retour du citoyen. C’est encore fait à l’emporte-pièce. Nous n’avons pas assez d’éléments”.

Tout n’est pas à jeter

Pour Roger Vanderstraeten, il existe des incohérences évidentes : “Il faut protéger les marais d’Harchies et ici, pour certains emplacements des marais, on vous classe ça dans un contour urbanistique et on vous dit qu’il faudra y réserver de l’habitat”.

Maud Wattiez (Écolo), échevine de l’Environnement, n’a pas dit “non”. Elle s’est abstenue. Si elle n’est pas d’accord sur la forme du projet, elle évoque tout de même “une réforme ambitieuse qui invite les communes à réfléchir et qui présente le monde de demain”.

Aurélien Mahieu (6tem-IC) dénonce lui aussi la forme : “Maintenant, tout n’est pas à jeter et plutôt que de paraître pour des irréductibles, essayons d’étayer ce refus. Pourquoi ne pas rendre un rapport circonstancié pour septembre ?”

Le bourgmestre a répondu qu’en votant “non”, la commune recevra peut-être un délai supplémentaire pour examiner le tout.