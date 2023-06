La demande de permis sollicitée par cette SPRL établie à Bernissart a été rejetée mardi par le Collège communal. Il était question d’édifier un ensemble de 22 habitations unifamiliales, essentiellement mitoyennes, de 3 ou 4 chambres, sur une prairie de 1,35 hectare entre les rues d’Ellignies, de l’Abbaye et du Monceau.

Pour motiver leur décision, rendue publique par nos confrères de Notélé, les autorités belœilloises se sont notamment appuyées sur les avis négatifs de plusieurs organismes (Commission consultative d’aménagement du territoire, ASBL Les plus beaux villages de Wallonie, Parc naturel des plaines de l’Escaut, service urbanisme…). "Le refus de permis n’a pas encore été signifié au promoteur et je ne souhaite donc pas divulguer les raisons. Il y avait des pour et des contre et on s’est basé sur les éléments du dossier transmis à nos services, dont la fameuse pétition", explique Dany Leturcq, l’échevin compétent.

À bonne source, il nous revient que la concentration de logements, les impacts non négligeables sur la mobilité ou encore l’aspect visuel du lotissement ont fait pencher la balance en défaveur de GSC Patrimonium.

Une grosse mobilisation citoyenne s’était rapidement constituée contre le projet durant l’enquête publique, qui s’était clôturée le 4 avril dernier. Une pétition reprenant quelque 700 signatures et plusieurs dizaines de courriers individuels avaient été remises à la Commune.

En cas de recours, la Région wallonne aura le dernier mot

Parmi les griefs avancés par les citoyens contestataires, le principal avait trait à la "taille démesurée de ce nouveau quartier et le cachet impersonnel des maisons , qui constituent une balafre dans le paysage d’Aubechies labellisé parmi les plus beaux villages de Wallonie ".

Une vision que le constructeur et promoteur ne partage évidemment pas. Lors de la présentation de son projet, le gérant Stéphane Gérin avait défendu une intégration harmonieuse des habitations au sein du bâti existant.

"On a soigné l’esthétique des maisons en misant sur des matériaux comme la pierre bleue autour des portes, des tuiles brunes en terre cuite tandis que pour les garages, leur style ne sera pas sans rappeler celui des granges."

Quant à l’envergure du projet, M. Gérin ne comprenait pas non plus les critiques en insistant sur la "faible densité d’habitations à l’hectare (16), alors que dans d’autres entités, on autorise la construction de 25 à 40 logements l’hectare."

L’entreprise bernissartoise a la possibilité d’aller en recours auprès de la Région wallonne. Si tel est le cas, c’est cette dernière qui aura le dernier mot, en validant la position de la Commune ou en délivrant le permis de bâtir.