Nouvelle cure de jouvence pour la chapelle de N-D des Affligés à Baugnies

”Cette rénovation était nécessaire et nous avons déjà étudié également la possibilité de venir installer des panneaux photovoltaïques, indique Bernard Cornu, président de l’ASBL. De nos jours, au vu du coût de l’énergie, c’est un investissement utile”.

Dès 1650-1670

L’histoire de la chapelle Notre-Dame des Affligés est riche et longue. Ce n’est pas non plus la première fois qu’elle fait l’objet de transformations.

”À l’origine, les catholiques vénéraient une statue nommée Notre-Dame de Luxembourg. Les traces initiales de notre chapelle remontent aux années 1650-1670, explique Bernard Cornu. L’époque était marquée par des conflits plus ou moins grands. Deux jeunes soldats du village partis à la guerre d’Espagne en sont revenus vivants en 1714. Trois ans plus tard, en 1717, grâce à leur contribution et à leur souhait, la chapelle avait pu être agrandie une première fois”.

Elle le sera encore dans des proportions beaucoup plus importantes fin du XIXe. Les travaux se sont terminés en 1889.

Connue dans le monde

Au fil du temps, la dévotion deviendra telle qu’une neuvaine sera instituée chaque année. Notre-Dame Consolatrice des Affligés est par ailleurs vénérée dans 35 lieux en Belgique ainsi que dans d’autres endroits dans le monde. Les gens viennent parfois de loin pour prier Notre-Dame. Ce n’est pas un hasard.

”Beaucoup de miracles y ont eu lieu, assure Bernard Cornu. Notre-Dame des Affligés est priée notamment pour venir en aide à des personnes souffrantes ou handicapées. Il fallait faire le tour de la chapelle neuf fois afin qu’un vœu soit exaucé. Plusieurs rapports mentionnent ces miracles.

Un jour, un jeune qui faisait le tour avait laissé tomber une béquille. Il a continué à tourner et l’autre béquille lui a échappé des mains. Il est reparti chez lui sans ses béquilles, qui sont restées longtemps dans la chapelle”.

En 2006, des villageois amoureux de leur patrimoine ont décidé de créer une ASBL pour préserver l’édifice et y apporter les retouches nécessaires. “En 2012, nous avons fait procéder au remplacement des vitraux et en 2017, le clocheton, sujet à la corrosion, a été restauré”, ajoute le président.