Belœil : une première course de radeaux pour le fun sur le canal Ath-Blaton

Sur l’eau ou depuis les berges, on assiste toujours à des moments de franche rigolade. Après avoir jeté l’ancre au Petit Large de Péronnes en 2019 et 2022, la Fête de l’eau et sa joyeuse course de radeaux mettent les voiles à Belœil. Le Contrat de rivière Escaut-Lys, qui a pris les commandes de cette 3e édition en partenariat avec le Foyer culturel local, a misé sur le bucolique hameau des Écacheries.