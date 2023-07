Un hélicoptère pour retrouver deux voleurs à Leuze

Une infirmière était en train de soigner une dame paraplégique quand deux individus se sont introduits dans l’appartement via une porte coulissante. Les deux prévenus avaient dérobé un GSM, 200 € et des cartes bancaires. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas utilisé d’arme. L’infirmière prétend le contraire.

”Ma cliente est infirmière à domicile. Elle n’oubliera jamais et a peur désormais de travailler une fois la nuit tombée. Alors qu’elle faisait la toilette de sa patiente, elle a vu des ombres. Elle s’est inquiétée et s’est rendue dans le salon. La baie vitrée s’est alors ouverte et deux individus sont apparus. Elle dit avoir senti un objet froid sur son front, autrement dit une arme à feu. Elle a hurlé.”

Les prévenus, détenus et aidés d’une interprète, jurent qu’ils n’avaient pas d’arme. “Une table se trouvait à proximité et nous avons juste pris des objets avant de nous enfuir”, explique Fouad. Quant à Idir, il l’a répété : “nous avions consommé de la drogue et de l’alcool et nous étions dans un état second.”

Ce n’est pas l’avis de la partie civile. “Ils ont agi comme des prédateurs froids, en se déplaçant calmement, de cible en cible. Quand ils ont été interpellés, les policiers n’ont pas remarqué qu’ils étaient dans un état second.”

Le duo avait, il est vrai, poursuivi son périple en s’introduisant dans une habitation pour y consommer… des cacahuètes et y voler un PC portable, des bijoux, un pèse-personne, des lunettes, un chargeur ou encore un vélo ! Ensuite, direction l’athénée de Leuze pour y dérober des cartes d’identité, des trousseaux de clés, un abonnement TEC et même un balai !

Le procureur a fait remarquer qu’ils avaient pris la fuite à travers champs. Il a requis 3 ans de prison pour chacun.

"Des bras cassés."

La défense d’Idir souligne que le duo ignorait que la personne soignée était paraplégique et parle d’amateurisme. “Ce ne sont pas des pros, loin de là. Plutôt deux grands bras cassés. Ils ont agi sur un coup de tête, sans préparation. La preuve avec certains objets volés, comme un pèse-personne. Peut-on revendre ça ? Nous demandons le sursis simple ou le sursis probatoire. Pour l’arme, il y a un doute.”

La défense de Fouad précise que quand les policiers ont refait le trajet des deux voleurs, ils n’ont pas retrouvé d’arme. “Ils ont commis des vols stupides. Leur consommation est à l’origine de tout. Mon client doit être encadré et il est possible de le sauver. Nous sollicitons le sursis probatoire.”

Jugement le 28 juillet.