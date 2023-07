Leuze : une des principales entrées de ville bientôt en chantier

Accessible depuis la N7, cette artère très fréquentée par les voitures et camions ralliant le zoning de l’Europe subira, d’ici quelques mois, un profond lifting. Si l’état de la voirie est plus que correct, c’est sous les pieds des usagers que le bât blesse.

”L’égouttage est totalement défaillant et des affaissements de trottoirs ont été constatés”, explique le bourgmestre Lucien Rawart. Annoncé depuis plusieurs années, mais reporté en vue d’obtenir des subsides supplémentaires, ce projet de rénovation du revêtement et de l’égouttage a franchi une nouvelle étape lors du dernier conseil communal.

Le cahier des charges relatif à la première phase du chantier a été avalisé par les élus, pour un marché s’élevant à plus de 1,9 million €.

Pour une meilleure cohabitation entre tous les usagers

L’envergure des travaux sur l’avenue des Héros leuzois est telle qu’ils seront répartis sur deux Plans d’investissement communal (PIC). Les futurs aménagements ont notamment été pensés pour favoriser la mobilité douce. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’une subvention de 215 000 € a été décrochée via le PIMACI (Plan d’investissement mobilité active et intermodalité). “Les deux bandes de circulation actuelles, très larges et peu sécurisantes, seront réduites au profit de l’aménagement de nouveaux trottoirs et pistes cyclables plus confortables. L’objectif est de faire de cette avenue une très belle entrée de ville”, affirme le maïeur Lucien Rawart (MR).

Les premiers coups de pelle en septembre ?

Cette partie de voirie, menant au carrefour des rues d’Ath, du Vieux-Pont et Saint-Martin, ne sera pas réhabilitée avant deux ans, au moins. ©ÉdA

La phase initiale de réfection concernera le tronçon démarrant du boulevard du Prince Régent jusqu’à hauteur du n° 87 (face au radar préventif).

”L’adjudication est prévue vers la fin août. L’entreprise qui sera désignée pourrait déjà engager les travaux le mois suivant. Ils devraient durer entre 6 et 9 mois (200 jours ouvrables) en fonction des éventuels aléas de chantier et météorologiques. Quant à la portion vers le carrefour avec les rues d’Ath-Saint-Martin-Vieux-Pont, il s’agit de la 2e phase dont la mise en œuvre est programmée vers la mi-2025.”

Les incidences sur la mobilité et pour les riverains se feront ressentir pendant près de 3 ans, estime le bourgmestre. Il s’agira donc de prendre son mal en patience… “Durant la première partie du chantier, le trafic sera détourné depuis le rond-point de la prison vers une voirie du zoning parallèle à l’avenue des Héros Leuzois. “

L’investissement pour la pose du nouvel égouttage (717 000 € pour la phase 1) sera supporté par la Société publique de gestion de l’eau. La Ville de Leuze bénéficiera d’un subside de 60 % pour les travaux de voirie qui avoisinent 1,2 million €.