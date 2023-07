La pénurie dans les crèches s’accentue : à Leuze, il y aura 7 places en moins en septembre 2024

L’apport de 809 000 € a été une aubaine en vue de dégager un résultat budgétaire inespéré : un boni de 865 000 € au compte 2022 alors que la dotation communale (3,5 millions €) a été rabotée de 360 000 €. Parallèlement, le CPAS de Leuze a consenti de gros efforts en prenant un catalogue de mesures, dont certaines sont effectives depuis peu ou entreront en application en 2024.

Une réduction des effectifs : 20 ETP

Départs volontaires ou à la pension, employés en maladie de longue durée non remplacés, fin des contrats à durée déterminée à partir de juin 2022…, le personnel a été sensiblement réduit avec pas moins de 20 équivalents temps plein en moins. Pour réaliser les économies imposées par le CRAC, la fermeture du taxi social a été entérinée le 31 mars dernier. Plus récemment, en date du 30 juin, la boutique à retouches et le service de repassage ont été supprimés pour les clients extérieurs au CPAS.

Le tarif des chambres au home en hausse

Les gestionnaires de l’institution, qui a fait l’objet de plusieurs audits, ont aussi décidé d’augmenter le prix des chambres (+5 %) du home Henri Destrebecq et de facturer des services jusque-là gratuits comme l’entretien du linge (en option pour les familles). “Cette légère hausse tarifaire pour le séjour de nos résidents est tout à fait justifiée au regard des prix bien plus élevés en vigueur au sein des maisons de repos des entités voisines. On a aussi la chance d’avoir un outil fonctionnel et moderne grâce aux travaux qui ont été réalisés”, affirme Céline François, la directrice financière du CPAS de Leuze.

Si le home Destrebecq a fortement souffert des impacts de la crise Covid, il affiche aujourd’hui un taux d’occupation maximal.

Extension confirmée de la crèche sur pilotis

Mauvaise nouvelle en revanche pour les parents qui éprouvent souvent les pires difficultés à trouver une solution d’accueil pour leur (futur) bambin. Dans le secteur public, le nombre de places baissera au 1er septembre 2024 avec 7 lits (non subventionnés) en moins à la crèche du CPAS Pomme d’Api. La structure vétuste de la rue Carcauderie, qui représente un gouffre financier, est vouée à disparaître.

” L’extension au niveau inférieur de la crèche sur pilotis Les Aristochats (NDLR : 42 lits ouverts en août 2021 à côté de l’hôtel de ville et du home du CPAS), permettra d’accueillir les 14 lits restants de Pomme d’Api pour la fin 2024. Vu la suppression de 7 places, on est obligés de refuser des demandes d’entrée à partir de septembre 2024. “

Les membres du conseil de l’action social ont sollicité la Ville, par le biais de la présidente Béatrice Fontaine, afin que le boni du compte 2022 et la part communale non versée (459 000 €) soient mis en réserve pour faire face à la cotisation de responsabilisation. Dans les rangs de l’opposition Écolo et PS, on a salué les importants efforts effectués par le CPAS et ses équipes.

”Il y a eu une vraie prise de conscience. Les dépenses de personnel ont diminué malgré les 4 indexations survenues en 2022. Chapeau à ce personnel qui n’a pas vacillé pour maintenir une qualité de service toujours très élevée”, soulignent MM. Ducattillon et Leroy.