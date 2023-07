Le drame de Péronnes survenu après une série de faits violents commis par des clubs de motards

En août 2022, un membre des Hells Angels, ce groupe de motards reconnaissable à son logo de tête de mort flanqué d’ailes d’anges, a commis à Leuze (où se trouve le siège hennuyer de l’organisation) une tentative de meurtre dans la rue du Gard. Arrêté dans le nord de la France en avril 2023, le motard a été extradé et placé sous mandat d’arrêt par un magistrat de Mons ; des perquisitions ont été menées au local de l’avenue de Loudun, ainsi qu’à Stambruges.

Tournai a aussi été le théâtre de faits extrêmement violents. En avril 2022, rue de Courtrai, en pleine journée, une personne était frappée sauvagement au visage à l’aide d’un objet lourd, sans doute un marteau. On apprenait quelques jours plus tard que des motards Hell’s Angels s’étaient acharnés contre des membres des Bandidos.

En mai 2023, plusieurs individus vêtus de vêtements sombres et armés de battes de base-ball, étaient interceptés par la police de Tournai sur la Grand-Place ; une fois encore, on évoquait la présence de Hells Angels et de Bandidos.

Cette succession de faits graves ne peut-elle pas pousser le Parquet de Mons-Tournai à intervenir pour mettre fin aux agissements de ces bandes organisées ?

Par la voix du substitut Éric Joly, le Parquet nous renvoie à une décision de la Cour d’appel du Hainaut datant de 2018. En l’occurrence, le tribunal avait estimé que la bande de motards poursuivie à l’époque, si elle pouvait être considérée comme association internationale de malfaiteurs, n’était donc pas une organisation criminelle: les motards avaient agi de manière isolée.

Un collège de police en urgence

Le monde politique local prend la mesure de la gravité de la situation. Mercredi matin, à la demande de son président Paul-Olivier Delannois, le collège de police de la zone du Tournaisis (Tournai, Antoing, Brunehaut et Rumes) se réunira exceptionnellement. "On ne veut pas instaurer un climat de psychose mais des choses qui se passent ne sont pas anodines ; si nécessaire nous prendrons des mesures au sujet de manifestations futures sur la base d’informations reçues de la police".

M. Delannois rappelle qu’il était déjà intervenu à ce sujet auprès de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, pour lui faire part de son inquiétude par rapport au phénomène. Celle-ci avait indiqué qu’il est difficile d’anticiper les confrontations entre les bandes de motards en raison de leur dimension internationale. "Dans le cadre des mesures prises, je souhaiterais notamment souligner la mise en place d’un réseau structuré et intégré de référents entre les PJF et les zones de police" .