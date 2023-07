Le chantier de la basilique de Bon-Secours a atteint son point culminant

”Ce chantier, c’est un travail de minutie, d’orfèvre”, assure Vincent Palermo, qui a eu l’occasion de se rendre compte du parachèvement des travaux réalisés tout en haut de la basilique ces derniers jours. “Ce boulot sur les feuilles d’or à 52 mètres de haut est impressionnant, notamment quand on voit ces artisans les frotter pour enlever les millimètres superflus. Il restait aussi des soudures à effectuer au niveau du zinc.”

Une autre étape importante sera le démontage de l’échafaudage. “L’opération devrait avoir lieu prochainement et prendra sans doute deux à trois mois”, précise le bourgmestre. Pour rappel, la phase 1 englobait les toitures basses, tandis que la phase deux comprenait la restauration du dôme, des façades extérieures (enlèvement des végétations) et enfin la restitution du dais avec repose de la Vierge Marie.

Et demain ? La phase trois concerne la restauration des ouvrages intérieurs ayant subi les affres du temps suite aux infiltrations d’eau. La phase quatre sera la restauration des orgues et du carillon et la dernière la mise en lumière. “Que ce soit pour la basilique ou pour la gare, nous sommes déjà parvenus à décrocher des millions de subsides et nous continuerons à explorer les pistes possibles. Les trois phases à venir ont toute leur importance, mais seront sans doute moins impressionnantes en termes de visibilité que cette phase deux qui s’observe de très loin, aussi bien depuis la Belgique que la France”, souligne le bourgmestre.

Alors que la phase cinq a donc trait à la mise en lumière de l’ensemble du site, le visiteur aura déjà l’occasion d’apprécier d’ici quelques mois l’éclairage du dôme. “C’est quelque chose qui n’était pas prévu initialement, mais que nous avons décidé de financer pour un montant d’environ 10 000 €, dont 50 % à charge de la fabrique et l’autre moitié assurée par la commune”, indique Vincent Palermo.

Émotion pour l’échevin

Ce processus de restauration de Notre-Dame est forcément prenant pour Fabrice Cornet, jeune échevin du patrimoine qui suit son évolution de près depuis 2018. Lui aussi est encore monté au sommet il y a quelques jours. “La basilique est, avec la gare, mon dossier le plus marquant. Basilique et gare sont des dossiers assez similaires finalement, non pas sur le plan architectural, mais au niveau des intervenants, comme l’agence wallonne du patrimoine, dans le cadre des discussions et de la recherche de subsides. Lors de la repose du dais, la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a eu l’occasion de visiter la gare et a annoncé aussi qu’elle nous soutiendra dans le cadre de la phase 3 de la basilique.”

Fabrice Cornet a eu l’occasion d’observer pas à pas l’avancement du chantier. “Avec les artisans, les services techniques, les architectes, nous avons une réunion de chantier chaque mardi matin. Pour la restauration du dais, Monument Hainaut a fait appel au savoir-faire de la Fonderie de Coubertin, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. J’ai eu l’opportunité de m’y rendre trois fois. Ce travail est très spécifique et les entreprises ne se bousculent d’ailleurs pas au portillon pour réaliser ce type de chantier. Quand j’ai débuté mon mandat, le volet patrimoine m’intriguait un peu. Aujourd’hui, c’est sans doute l’attribution dans laquelle je m’épanouis le plus. Dans le secteur public, il faut être patient pour voir un projet se concrétiser. Ici, c’est du concret et j’en suis heureux. Cette phase 2, c’est celle que le Bon-Secourois ou plus généralement l’amoureux du patrimoine attendait.”

Fabrice Cornet se souvient qu’en 2005, avec son grand-père, il avait assisté à l’enlèvement du dais. “Je ne pensais pas, 18 ans après, être impliqué dans l’opération de repose du dais. Émotionnellement, c’était donc fort.”