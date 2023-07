Sainte-Anne pluvieuse, Sainte-Anne malheureuse. Michael Jones a lui échappé aux intempéries

En effet, le bilan de ce 23 juillet a longtemps été catastrophique pour la Sainte-Anne. Ainsi la chiffonnade a été écourtée avec divers exposants qui, écœurés par la météo ont décidé de plier bagage plus tôt. La ducasse accusait çà et là de longues périodes d’inactivité pour les jeux extérieurs. Le début du concert a connu une affluence d’à peine quelques centaines de spectateurs et ce malgré des artistes loin d’être démontés et qui ont pleinement assuré le show.

La Sainte-Anne n’aura pas été épargnée par les intempéries. Malgré cela, les artistes ont pu dévoiler leur show et le feu d’artifice a bien eu lieu. ©ÉdA

D’importantes pertes financières

Parmi les conséquences notables, difficile de ne pas évoquer l’aspect financier. La Sainte-Anne n’a, évidemment, pas généré la même recette qu’avec une météo estivale : “Il est encore trop tôt pour tirer un bilan comptable, mais l’édition 2023 a dégagé quatre à cinq fois moins de bénéfices qu’une Sainte-Anne à 30 degrés. La Commune de Péruwelz a toujours été prudente et a su, les années précédentes, bien investir et économiser ses rentrées financières. La question sera de savoir si cette bonne gestion permettra de couvrir les pertes de 2023. Une chose est certaine : les finances seront sérieusement impactées”, confie le Bourgmestre.

Du positif malgré tout

Malgré un début compliqué, la Sainte-Anne a connu une fin plus heureuse, avec 1.500 à 2.000 personnes qui ont assisté au show du très attendu Michael Jones ainsi qu’au traditionnel feu d’artifice.

Mais Vincent Palermo souhaite soulever un autre point : “C’est dans la difficulté que nous nous rendons compte de l’investissement et de la motivation des gens qui nous entourent. L’ensemble des personnes mobilisées n’a pas lâché et, malgré les intempéries, l’organisation a pu aller à son terme. La scène a dû être nettoyée et raclée en raison de l’abondante quantité d’eau, les instruments ont dû être protégés. Mais tout le monde a relevé ses manches. Pour cela je tiens à remercier les équipes en place, les talentueux artistes mais aussi le public”.

Forte de cette solidarité, la Ville de Péruwelz est loin de baisser les bras : les têtes sont d’ores et déjà tournées vers l’édition 2024 qui, sous réserve de la météo, promet de faire oublier la Sainte-Anne 2023.

Que la musique était bonne avec Michael Jones and friends

”Il suffira d’un signe” chantait Goldman ! Michael Jones and friends ont chassé la pluie de la cité péruwelzienne le temps de leur concert.

Vers 22h30, la tête d’affiche Michael Jones a démarré le concert par "Pas signé pour ça". ©D.M.

Légendaires petites lunettes rondes au bout du nez, médiator doré autour du cou et guitare à la main… Quel bonhomme, Michael Jones ! Qui plus est, qui a visiblement le pouvoir de passer entre les gouttes.

Tête d’affiche des Fêtes de la Sainte-Anne, l’artiste gallois, complice de toujours de Jean-Jacques Goldman, sillonne les scènes depuis plusieurs années avec les succès de son ami. Mais ce n’est pas de la nostalgie, il tient à la précision. “Jean-Jacques est venu chanter un titre avec moi à Marseille il y a cinq, six ans pour France Bleu. Mais depuis, nous n’avons plus joué ensemble. Je continue parce que j’aime ça. Je prends plaisir à jouer avec d’autres musiciens, à partager avec eux et avec le public. J’ai besoin de cet échange avec les gens”.

Michael Jones ne débranchera jamais et cela se sent ! Sur la scène péruwelzienne, ses “friends”, comme il les appelle, l’accompagnent. “Ils font partie du groupe héritage Goldman”. De jeunes talents dont Céphaz, auteur du titre “On a mangé le soleil”.

Pour Michael Jones, le but sur scène est de prendre plaisir avec le public et les musiciens. ©D.M.

Le tube “Je te donne” attendu

Les classiques sont là ! Indémodables. Intergénérationnels. “Quand la musique est bonne”, “Je marche seul”, “Envole-moi”,… Dans le public, on crie même à plusieurs reprises “Je te donne”.

La chanson co-écrite par Goldman et Jones en 1985 n’a elle aussi pas pris une ride. En tout cas pour nous ! “Parce que pour moi, il y a quelques sons de guitares qui ont pris un coup de vieux (rires). Mais cela reste toujours d’actualité. À l’époque, Jean-Jacques était en train d’écrire le texte de” Je te donne” quand il m’a demandé de le compléter en anglais. Il voulait que je raconte notre histoire. Ce n’était pas évident de faire rimer les mots français avec l’anglais. Mais on a réussi, et le morceau aussi”.

Le chanteur a souhaité dédier le dernier morceau interprété, “Puisque tu pars”, à deux artistes récemment décédés : Jane Birkin et William Dunker.

"Avec l’accord tacite de Jean-Jacques", souligne Michael Jones, l’artiste gallois interprète les morceaux de son ami en tournée. ©L.W.

Après une heure et demie de concert, Michael Jones et le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, ont entamé un décompte pour clôturer les festivités par un feu d’artifice et un show laser.

Prochains concerts : 19 septembre au Cirque Royal (complet). 12 octobre 2024 à Forest national.