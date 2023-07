La Jeunesse de Thieulain a vu les choses en plus grand

C’est pourquoi, plusieurs changements sont prévus par rapport aux éditions précédentes. Tout d’abord, la Jeunesse de Thieulain ne s’est plus installée du même côté de la chaussée, et ce dans le but d’augmenter l’espace du parc extérieur où un espace détente avec des transats et un bar construits en palettes attendent les fêtards et volleyeurs du week-end.

Bien que le lieu n’est pas le même que d’habitude, vous ne pourrez pas manquer les festivités : avec leur tout nouveau chapiteau d’un mauve flamboyant, impossible de passer à côté ! L’infrastructure, digne d’un festival, peut également accueillir davantage de monde que les années précédentes.

Enfin, l’entrée des festivités a elle aussi été doublée afin d’éviter les files interminables.

”Alors qu’autrefois on avait une capacité de 2500 personnes, on passe aujourd’hui à 4500”, précise Ludovic Legrand.

La sécurité a elle aussi été amplifiée, notamment à cause du drame qui s’est produit à Péronnes dernièrement. “Nous avons des caméras de surveillance et davantage d’agents de sécurité. Nous travaillerons tous les soirs en collaboration étroite avec la police”, ajoute le président du comité.

Le week-end de festivités de Thieulain commencera dès ce jeudi soir, avec l’afterwork qui sera animé par le groupe de cover, Patchwork.