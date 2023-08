Une atmosphère plus sereine au camping de Bernissart

L’an dernier, le camping était resté fermé en raison, entre autres, de soucis au niveau du réseau électrique et des sanitaires. Le dossier avait suscité des débats parfois tendus lors du conseil communal, en présence des campeurs mécontents.

L’assainissement des lieux n’a pas été une mince affaire et il reste pas mal de boulot. Mais un gros travail a déjà été effectué et le camping est à nouveau accessible depuis le mois d’avril.

”Il a tout d’abord fallu remettre en ordre la végétation et procéder à une grosse opération d’élagage, confie le bourgmestre. Ensuite, nous avons attaqué l’assainissement des eaux puisque des repiquages avaient été effectués par certains occupants et que ça entraînait des fuites.

Nous avons également inspecté la ligne électrique principale. Au niveau électrique d’ailleurs, nous devons encore changer des compteurs qui sont vieillissants ou qui ont tout simplement été sabotés lors du départ de certains campeurs. Nous avons également recherché les fuites de gaz”.

Roger Vanderstraeten avait été clair il y a douze mois déjà et retape sur le clou : le camping du Préau n’a pas vocation à accueillir des gens dont l’adresse principale est celle du camping. “Nous sommes inscrits dans le cadre du plan Habitat Permanent du gouvernement wallon visant à favoriser la réinsertion des gens dans un logement décent. Maintenant, tout ne se fait pas en un jour, mais nous privilégions vraiment désormais une clientèle de passage qui vient d’un peu plus loin”.

”Il y a des procédures à respecter”

En parcourant les allées du site, il apparaît que de nombreuses parcelles ont déjà été nettoyées et évacuées mais qu’il en reste encore beaucoup à assainir. “Encore une fois, à ce niveau, il y a des procédures à respecter. On ne peut pas, comme ça, procéder à l’enlèvement d’une caravane, assure le bourgmestre. Nous avons déjà évacué pas mal de caravanes qui n’étaient plus entretenues, sans parler des impayés. Des courriers sont envoyés aux personnes dont certaines font la sourde oreille. Ou alors elles vous répondent que leur caravane est un palace alors qu’elle tombe en ruine”.

En matière d’éclairage public, les autorités communales ont pisté les solutions les moins onéreuses. “Nous avons opté pour des luminaires alimentés par le solaire et dont l’autonomie est suffisante pour la nuit”.

Les pods, ces petits logements insolites, ont également fait l’objet d’un nettoyage. À l’avenir, il n’est pas impossible que d’autres types de logements au caractère tout aussi original fassent leur apparition sur le domaine, comme des yourtes ou des roulottes.

Visite des marais, pêche et pétanque

Le camping est accessible jusqu’au 31 octobre puis fermera jusqu’au printemps 2024, le temps également de poursuivre sa remise en ordre. ©EdA

Il faut dire que le camping du Préau ne manque pas d’espace. “Nous avonsi 216 emplacements, sans compter la zone touristes, à savoir celle pour l’accueil des camping-cars et des tentes, précise Séverine Petereyns, directrice du camping. Ces dernières semaines, nous avons reçu des Néerlandais, des Allemands et même des Espagnols venus à moto. Les gens viennent notamment pour visiter les marais d’Harchies et sont aussi attirés par la pêche. Des Parisiens viennent d’ailleurs de venir pour l’étang. Nous venons aussi d’organiser une festivité sous la forme d’un concours de pétanque pour que les campeurs puissent faire plus ample connaissance puisqu’ils ne se connaissent pas encore tous”.

En début de saison, douches et WC avaient été loués en attendant que les travaux de conformité des sanitaires soient achevés. À ce stade, les WC sont à nouveau opérationnels.

Le camping fermera ses portes le 31 octobre pour rouvrir au printemps 2024. “Pendant les mois de fermeture, nous en profiterons pour poursuivre les aménagements, ajoute Roger Vanderstraeten. Assainir prend du temps. Lorsque nous démontons les caravanes, nous trions les déchets”.

Le camping semble avoir retrouvé une atmosphère paisible. Un visiteur est désormais attendu avec impatience : le soleil.