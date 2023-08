Circulation modifiée près de la basilique de Bon-Secours

Désormais, quand on circule avenue de la Basilique, il n’est plus possible de tourner vers la rue de Saint-Amand. Pour rejoindre ce quartier en venant de l’avenue de la Basilique, il faut emprunter la rue Baijot, située un peu en contrebas.

Les habitants du quartier y sont favorables

Le point a été abordé récemment lors du conseil communal avant le début des opérations. Denis Renard (AC) est intervenu.

”Avez-vous consulté ou réalisé une étude permettant de savoir si les véhicules lourds pourront passer par la rue Baijot ? Il nous semble que l’entrée de cette rue est assez étroite pour manœuvrer.”

Dans sa réponse, le bourgmestre, Vincent Palermo, a rappelé qu’il s’agissait d’un test. “Concernant les poids lourds, aucun n’est autorisé à passer à cet endroit. Les 20 ou 25 tonnes, c’est interdit. Par rapport au fait de faire débuter réellement le sens unique après le parking de la rue de Saint-Amand, on va d’abord voir si ce qui est mis en place ici fonctionne.

Après enquête, il s’avère que 82 à 83 % des habitants du quartier étaient favorables à la solution que nous testons actuellement. L’étude a été effectuée par la police avec l’aide d’un agent du SPW. On pourra adapter au besoin après ce test.”

Comme à la Poste de Péruwelz ?

Denis Renard a ajouté que plusieurs personnes proposaient que le sens unique débute après le parking de la rue de Saint-Amand de manière à ne pas rendre obligatoire le détour par la rue Baijot pour accéder à ce parking.

”Un peu comme devant la Poste de Péruwelz, avec un sens interdit mais un panneau indiquant tout de même qu’on peut le prendre sur 50 mètres pour se garer.”

Le bourgmestre n’est pas convaincu. “Devant la Poste, beaucoup de gens se plaignent de voir des voitures débouler dans les deux sens.”