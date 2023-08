Invasion de Romains, Gaulois et visiteurs à l’archéosite d’Aubechies (vidéo et photos)

Du côté de l’arène, c’est sous un soleil de plomb que les spectateurs se sont rassemblés afin d’observer au plus près les gladiateurs qui offrent un spectacle de lutte. Le combat amuse et épate tant les adultes que les enfants. À l’issue de celui-ci, un enfant nous affirme être bluffé. “C’est impressionnant à regarder car ce sont des vrais hommes qui se battent. J’aime aussi aller me promener dans les campements et voir comment les gens vivaient”, ajoute-t-il.

Un stand ouvert uniquement lors de ce week-end d’archéologie expérimentale

Au village, les visiteurs profitent de la fraîcheur des arbres pour flâner entre les différentes échoppes. Les artisans y travaillent la laine, la poterie, le cuir, etc. La viande est fumée et la forge ne cesse de chauffer. Juste à côté, nous sommes attirés par le stand qui ne fonctionne que lors du week-end d’archéologie expérimentale. Il s’agit de la réduction du minerai de fer. Ludovic Dieffembacq y travaille et nous explique, “nous récupérons le fer pour pouvoir le travailler ensuite en forge. Nous partons donc d’une base qui est naturelle, le minerai, que nous chauffons au moyen d’un bas fourneau, c’est-à-dire une cheminée en torchis qui fait plus ou moins 1,50m de haut. Nous l’alimentons en air via deux soufflets à tambour en peau, comme à l’ancienne. Progressivement, nous insérons du charbon de bois et le minerai de fer. Le tout chauffe durant toute la journée : nous continuons sans cesse à alimenter le bas fourneau en air. Nous allons ainsi dissocier le fer et la scorie”. Le travail est difficile physiquement, mais en vaut la peine. “La matière est ensuite transmise pour être travaillée à la forge”. C’est une véritable passion pour Ludovic et ses amis qui participent à la transmission des gestes de génération en génération.

L’atmosphère sereine est palpable chez les visiteurs comme du côté de l’équipe organisatrice. “Il faudra attendre la fin du week-end pour faire le point mais tout semble bien se dérouler. Les visiteurs ont répondu présents, en nombre”.