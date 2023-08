Fusion’Art Péruwelz : une nouvelle école de danse à Wiers

”Je collaborais avec une autre école de danse de la région et je donnais déjà des cours en mon nom propre aussi ici à Wiers. J’ai eu l’occasion de discuter du projet avec Saléna et Pilou, que je connais depuis longtemps et j’ai reçu leur soutien.”

Pilou et Saléna, le duo Fusion, ont remporté The Dancer (RTBF) cette année. Ils sont à la tête depuis trois ans du Fusion’Art Center à La Louvière (FAC). “Nous partageons les mêmes valeurs et nous allons collaborer à travers la venue de professeurs et la tenue de stages ou de workshops”, confie Steve Fresu.

Ce dernier, avec le Fusion’Art Péruwelz, entend mettre l’ahr en music. Une devise dont chaque lettre représente une valeur qui lui est chère. “Liberté, amour, humilité, respect, être entier, motivation, unique, se développer, intégrité et créativité”, précise Steve.

Le FAP s’adresse à tous les publics, depuis les enfants dès 3 ans jusqu’aux adultes. “Pour les plus petits, on est plutôt dans la psychomotricité. Nous aurons aussi la kid’s dance pour les 6-8ans. Nous proposerons également des danses latines, du hip-hop, de l’open styles, de l’afro, du girly, du contempo/jazz, du break.”

Portes ouvertes le 27

Des portes ouvertes sont organisées ce dimanche 27 août dès 10h avec au programme des sessions de 30 minutes pour que les gens puissent tester. La salle de la rue de Gourgues (n°9) sera accessible le lundi, le mercredi et le jeudi durant cette saison 2023-2024. “L'école sera officiellement lancée le 4 septembre”, ajoute Steve. La nouvelle école compte bien s’insérer dans le paysage événementiel péruwelzien et ne manquera pas de proposer ses services à la Ville. “Je pense que chacun peut être gagnant. Nous voulons donner quelque chose à la Ville en participant à ses événements et pour la commune, notre présence peut constituer un plus lors des festivités. Nous allons aussi nouer un partenariat avec le comité Miss Péruwelz. L’objectif n’est certainement pas de rester en vase clos”, assure Steve Fresu.

Infos : page Facebook Fusion Art Péruwelz et au 0497/55 78 64