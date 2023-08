Quatre passages à niveau vont être fermés la semaine prochaine à Chapelle-à-Wattines

Ce chantier mobile mené sur une voie à la fois, et qui se prolongera jusqu’au 21 octobre, aura fatalement des répercussions pour les navetteurs, avec des ralentissements possibles et éventuellement la suppression ponctuelle d’un train.

Certains travaux ne pouvant être effectués que lorsque les trains ne roulent pas, ils ont été programmés la nuit. Des nuisances sont donc à prévoir pour les riverains (bruit, éclairage, charroi…).

Aucun train ne circulera entre Ath et Leuze, durant 4 week-ends

Sur l’entité de Leuze, les passages à niveau (PN) du chemin de Hacquemont ainsi que des rues Grosmont et Mauvinage, à Chapelle-à-Wattines, vont être entièrement renouvelés. Le PN de la rue du Pont de Trimont sera, quant à lui, entretenu. Ces interventions impliqueront la fermeture totale et continue de ces 4 infrastructures entre le 6 septembre et le 9 octobre.

Des déviations seront donc mises en place, via les rues de Ligne et de Wattines pour aller vers Ath, et via les rues de Cayoit et du Trieu pour ceux qui se dirigent vers Leuze et Tournai.

Les TEC prévoient également des modifications des trajets habituels des bus. Il est aussi à noter que les week-ends des 16-17 septembre, 23-24 septembre, 30 septembre – 1er octobre et 7-8 octobre, les manœuvres se dérouleront sans interruption. Par conséquent, aucun train ne roulera entre Ath et Leuze. Un service de bus sera mis en place par la SNCB.