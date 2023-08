Un nouveau projet immobilier devrait voir le jour à Vaudignies

Le projet urbanistique consiste en la construction de six logements jumelés par blocs de deux offrant ainsi des habitations trois façades disposant chacune d’un passage latéral et d’une belle surface de jardin à l’arrière. Quatre proposent une version sans garage pour une superficie habitable de 141 m², les deux logements du centre disposant eux d’un garage incorporé pour 205 m² de superficie totale. Etablis en retrait de la voirie afin de permettre le stationnement de véhicules, les corps d’habitations se déclinent en un rez-de-chaussée, un étage et des combles non aménagés. L’étage est partiellement engagé de manière à proposer un niveau de gouttières en harmonie avec les logements voisins existants.

Afin de dynamiser et apporter plus de nuances au projet, l’architecte a opté pour des blocs d’habitations proposant des briques de parement aux teintes légèrement différentes, à savoir les teintes Néo magniola, Baroque et Affligem. Les toitures sont constituées de tuiles en terre cuite de teinte noire alors que les châssis et portes sont en PVC, présentant un vitrage croisillonné. Quant aux devantures et passages latéraux, ceux-ci seront pourvus de gravier afin de faciliter l’infiltration des eaux pluviales.

Rayon égouttage, chaque logement sera raccordé au réseau public et disposera d’une citerne (3000 litres) pour la récolte des eaux pluviales, l’excédent étant rejeté dans l’égouttage public après passage via des cuves d’infiltration de manière à limiter l’impact sur le réseau public.

Quant à l’aménagement intérieur, le rez-de-chaussée se compose d’un grand living ouvert, d’une buanderie, d’un cellier et d’un WC séparé alors que l’étage dispose de trois chambres, d’une salle de bain avec WC et d’un hall de nuit comprenant un espace bureau.

Le dossier et les plans sont accessibles les jours ouvrables, ainsi que le samedi matin sur rendez-vous, au service Urbanisme de la Ville de Chièvres, rue du Grand Vivier. Les éventuelles observations doivent être adressées par courrier au collège communal avant le lundi 4 septembre 11h.

Infos: service Urbanisme – 068 656 829