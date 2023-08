Willaupuis : Près d’un an plus tard, on va bientôt réparer les stigmates de la tempête à la Maison de village

À la Maison de village de Willaupuis, qui accueillait ce soir-là une fête de famille d’une soixante de personnes, on aurait pu vivre un drame. Les fortes rafales de vents ont complètement anéanti la véranda. Un châssis s’était même détaché avant de finir sa course dans l’espace bar, sans faire de blessé.

Plus de dix mois après cet événement, l’échevin des Travaux, Paul Olivier, est venu au conseil communal avec une bonne nouvelle. Les travaux de réparation de la véranda seront entrepris à la mi-novembre si l’entreprise mouscronnoise mandatée par la Ville de Leuze tient sa promesse d’intervention.

”C’est un marché un peu particulier dans la mesure où cette société est la seule à pouvoir exécuter ce chantier, sachant qu’elle avait conçu et posé cette véranda avec des techniques spéciales, explique Paul Olivier (Idées), avant de poursuivre. Le dossier a un peu traîné en raison des démarches administratives auprès de l’assurance mais on touche cette fois au but. En juin dernier, on a reçu la confirmation que l’on obtiendrait 39 986 € (TVA comprise) pour la réfection de la structure. “

Les frais de réfection pris en charge par l’assurance

L’opération sera blanche pour la Commune puisque la dépense sera couverte par l’indemnisation de la compagnie d’assurance. Steve Abraham, conseiller PS, a demandé ce qu’il adviendra si le coût des réparations venait à dépasser l’enveloppe de près de 40 000 €. Il n’y aura aucune mauvaise surprise car le prix est fixe, a assuré l’échevin des Travaux.

La durée du chantier ne devrait pas excéder deux à trois jours d’après l’entreprise spécialisée. Cette dernière n’attendait plus que le feu vert des élus de l’hémicycle leuzois pour mettre en production les différents éléments nécessaires à la remise en état de la véranda de la Maison de village de Willaupuis. Ce fut chose faite avec l’approbation, mardi soir, du cahier des charges et des conditions du marché lors d’un conseil expéditif d’à peine 11 minutes (NDLR : du jamais vu !).

”On ne peut que se réjouir de la finalisation de ce dossier, notamment pour le comité de village qui pourra à nouveau y organiser ses activités pour les fêtes de fin d’année”, ponctue M. Olivier.