Le collège s’est positionné fin juillet sur plusieurs aspects et des mesures ont été présentées au conseil communal. “Auparavant, pour obtenir une cage trappe, il fallait débourser 50 €. Nous avons souhaité diminuer ce montant parce qu’il n’est pas toujours évident pour certains de nos citoyens de déposer une caution de 50 €, a expliqué Michel Dubois, échevin en charge du bien-être animal. Nous avons modifié le règlement pour réclamer désormais 25 €. Néanmoins, si on nous rend la cage trappe en mauvais état, on fera en sorte de réclamer notre dû.”

Ensuite, des primes vont être octroyées pour la stérilisation des chats et l’identification des chats et des chiens domestiques, là encore afin d’aider financièrement les ménages qui souhaiteraient effectuer ces interventions, mais qui n’en ont pas trop les moyens. Le montant de ces primes pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 est de 20 € pour la stérilisation d’un chat mâle, 30 € pour la stérilisation d’un chat femelle et 10 € pour l’identification d’un chat ou d’un chien.

Deux primes maximum

Un maximum de deux primes par ménage peut être octroyé pour la période 2023-2024 sur base de la composition de ménage. L’octroi de la prime devra faire l’objet d’une demande à introduire dans les deux mois à dater de l’intervention. Cette initiative sera couverte par l’octroi du subside régional de 3 000 €.

Enfin, une autre mesure concerne l’intervention des vétérinaires quand des animaux sont trouvés sur le bord de la route avec des blessures, errent ou sont abandonnés. La convention a trait à la prise en charge, au transport, à l’hébergement et aux soins des animaux. “Il est logique que le vétérinaire qui intervient puisse être indemnisé et ça n’était pas le cas précédemment dans notre règlement, a précisé Michel Dubois. On pense pouvoir faire débuter cette convention dès ce vendredi 1er septembre. Nous avons aussi eu des demandes en ce sens de la part d’associations qui recueillent des animaux blessés.”