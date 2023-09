Un immeuble de la Neuve Chaussée à Péruwelz déclaré inhabitable après un grave accident

Pour la deuxième fois en à peine trois mois, un véhicule terminait sa course contre la façade de l’immeuble (n°75) se trouvant à l’angle avec la rue de la Loquette, après avoir “décollé” du rond-point tout proche.

Le bâtiment devra-t-il être rasé ?

L’état du bâtiment, déstabilisé par le choc d’une extrême violence (des parties de mur s’étaient notamment effondrées), n’augurait rien de bon pour le propriétaire et les locataires qui séjournaient dans les deux appartements.

Le couperet est récemment tombé à l’issue d’une expertise en stabilité réalisée par un bureau d’études spécialisé.

”Nous avons constaté, lors de notre visite du 9 août, une aggravation significative de la situation. Nous demandons que l’accès au logement de gauche soit interdit, sans délai et ce jusqu’à nouvel ordre”, peut-on lire dans le rapport transmis à l’administration communale de Péruwelz.

Un périmètre de sécurité a été dressé autour du bâtiment. ©EdA

Considérant que la sécurité publique était gravement mise en péril et qu’il s’avérait judicieux de condamner la propriété, le bourgmestre a immédiatement décidé de prendre un arrêté de police.

Le document stipule que le logement, autour duquel un périmètre sécurité a été installé et qui a fait l’objet d’un étançonnage aux endroits les plus touchés, est inhabitable dans sa totalité. “L’un des locataires a pu se reloger par ses propres moyens tandis que le couple de personnes plus âgées vivant dans l’appartement voisin a été accueilli au sein d’une maison du CPAS”, souligne le maïeur Vincent Palermo.

”Pour l’instant, je n’ai pas reçu comme information des experts qu’il serait nécessaire d’abattre l’immeuble. Reste à voir si des travaux de réhabilitation pourront être entrepris. Toute menace d’effondrement ne peut être écartée. Nous ne pouvions donc pas prendre le moindre risque en procédant à la sécurisation des lieux.”