Stambruges/Beloeil : plutôt charte ou plutôt lasagne urbanistique ?

Katheline Toumpsin représentait le comité de la Couturelle à Stambruges. De nombreux citoyens sont opposés depuis le début à un projet de lotissement qui selon eux défigurerait le centre du village.

Katheline Toumpsin a rappelé que la majorité avait semble-t-il, en 2021, mis l’élaboration d’une charte urbanistique sur la table avant de faire machine arrière. Selon elle, une charte servirait de garde-fou vis-à-vis des projets des promoteurs.

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle, n’a pas parlé de suppression du projet mais plutôt de suspension. Pour plusieurs raisons.

”La première est financière. Il y a eu le Covid, la crise énergétique aussi. En plus, l’octroi de subventions n’est pas garanti. Débourser 140 000€ pour désigner un auteur de projet nous paraissait prématuré. Et puis, il aurait fallu du personnel pour gérer ça.”

Le bourgmestre ne souhaite pas s’enfermer dans un cadre dont il serait difficile de sortir en établissant une telle charte. “Quand un promoteur vient avec un projet, notre service se penche dessus. Différentes instances sont aussi consultées pour donner leur avis. Le projet passe en CCATM, instance dont les citoyens font partie. Il ne fallait pas rajouter une couche à cette lasagne dans le cadre de l’octroi ou pas d’un permis d’urbanisme.”

Autre argument développé par le bourgmestre : les villages de l’entité de Belœil sont trop différents que pour pouvoir leur imposer une ligne urbanistique commune. “On a un des plus beaux villages de Wallonie, certains villages tournés vers l’agriculture, un autre plus urbanisé, un autre encore allongé et traversé par des nationales.”

Se doter d’un outil pour défendre les zones vertes

Katheline Toumpsin a souligné que cette charte avait au contraire toute sa raison d’être. “Plutôt que de la voir comme une couche supplémentaire à la lasagne dont vous parlez, elle pourrait constituer un outil pédagogique et apporter de la cohérence.”

Cette interpellation citoyenne avait pour but de défendre ces zones vertes convoitées par les promoteurs. “Nous avons encore pas mal de zones vertes qui sont cadastrées bâtissables et en plus bon marché”, a assuré Katheline Toumpsin.

La citoyenne faisait référence non seulement à l’entité de Belœil à travers le projet de Stambruges ou celui encore plus récent d’Aubechies, mais aussi au bois d’Imbrechies à Harchies. “Laisser se développer de tels projets, c’est imposer du béton aux deux ou trois prochaines générations et encourager les friches.”

Quoi qu’il en soit, cette interpellation citoyenne s’est déroulée dans un climat serein. De quoi réitérer l’expérience sur d’autres sujets, peut-être.