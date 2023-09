Une gare de Leuze plus vivante et attractive avec les produits locaux de La Consigne (vidéo)

En plus de redonner un souffle de vie au bâtiment presque inoccupé de la SNCB, ce déménagement est une aubaine pour tous les bénévoles œuvrant au développement de ce magasin axé sur le circuit court. Il faut dire que l’emplacement est attractif et idéalement situé, en plein cœur de ville.

©EdA

” C’est un peu un retour aux origines puisque la volonté de départ était de s’installer à la gare. Mais à l’époque, les conditions n’étaient pas réunies et l’on avait alors pu emménager dans les locaux du Plan de cohésion sociale, rue d’Ath (NDLR : un bâtiment et son terrain qui vont être vendus par la Ville au centre éducatif St-Pierre).

La gare est un bel endroit de passage, qui offre une plus grande visibilité et nous permettra d’accentuer la sensibilisation des citoyens vis-à-vis des produits locaux. On ressent déjà un impact positif avec l’arrivée de quelques nouveaux clients et des personnes qui viennent prendre leurs renseignements. Notre objectif, c’est de donner la possibilité à un maximum de gens de manger de bonnes choses du terroir, en leur montrant que ce n’est pas réservé à une élite “, insiste Nathalie Servais, une des chevilles ouvrières du groupement.

Le local a été aménagé à côté de la salle des pas perdus, qui était le seul endroit encore accessible aux voyageurs. ©EdA

Le premier retrait des commandes à la gare, chaque samedi de 10 h 30 à 12 h, a eu lieu le 26 août. “On aimerait proposer un autre jour d’ouverture, de manière à attirer davantage de navetteurs de passage à Leuze.”

Un réseau d’environ 30 producteurs

©EdA

Au sein de la coopérative La Consigne, une chouette dynamique s’est mise en place entre la quinzaine de citoyens bénévoles et le réseau d’environ 30 producteurs, actifs dans un rayon de 20-30 km autour de Leuze. Tous travaillent main dans la main pour défendre un savoir-faire articulé autour de savoureux produits frais, souvent bio, et de saison.

” Les contacts ne se limitent pas qu’aux livraisons des denrées préalablement réservées en ligne (via le comptoir openfoodnetwork.be) par les consommateurs. La collaboration est étroite avec les producteurs investis dans le projet. Certains d’entre eux ont par exemple donné un coup de main cet été lors du déménagement (travaux de peinture, d’électricité…)”, salue Nathalie Servais, Frasnoise d’origine.

On peut y faire presque toutes ses courses alimentaires

©EdA

Si cette magnifique aventure a démarré sur des chapeaux de roue, en pleine crise Covid, le cap a pu être maintenu dans un contexte toujours difficile lié, cette fois, à l’inflation. “Nous avons connu une petite baisse d’activité mais depuis plus d’un an, on a réussi à se stabiliser. Nous pouvons compter sur une soixantaine de clients réguliers par mois (NDLR : plus de 220 personnes ont déjà passé commande au moins une fois depuis la création de La Consigne). Chaque semaine, on prépare des paniers pour 25-30 ménages. “

Fruits et légumes, yaourts, crèmes dessert, fromages, beurre, jus, viande…, l’offre est si variée que l’on peut quasiment y faire toutes ses courses alimentaires.

”Le réseau (de producteurs) s’est bien étoffé et l’on reçoit fréquemment de nouvelles propositions. À ce titre, il est important de garder une certaine cohérence, en termes de distances, de diversité de produits…”, signale Nathalie Servais.