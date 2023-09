Appelé pour une fausse alerte à l'incendie à Leuze-en-Hainaut, un combi de police heurte une camionnette: 5 blessés, dont 2 policiers

Avisée des faits, une patrouille de la zone de police de Leuze-Beloeil s'est également rendue sur les lieux. Au carrefour de la rue de la Station (RN537) et de la chaussée de Péruwelz (RN60), le combi de la police est entré en collision avec une autre camionnette privée. Un SMUR, quatre ambulances, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux de la collision.

"On a opéré une légère désincarcération pour sortir une personne qui était coincée dans une des camionnettes. Cinq personnes, dont les deux policiers, ont été blessées à des degrés divers. Un policier et les trois occupants de la camionnette privée ont été hospitalisés au centre Épicura à Ath et au service des urgences du centre Union à Tournai", indiquait lundi matin le lieutenant Éric André qui a dirigé l'intervention.