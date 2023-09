Péruwelz: déjà bien connu de la justice, il admet avoir "dépanné" mais nie avoir relancé un commerce de drogue

Aujourd’hui cité devant le tribunal correctionnel, le prévenu nie avoir relancé un commerce de drogue et d’avoir participé à une association de dealers. "J’ai seulement dépanné, je ne me suis pas fait d’argent", assure-t-il. Son avocat l’appuie: "quand on est toxicomane et que sa situation personnelle se dégrade, une rechute dans la drogue arrive souvent. C’est pourquoi, quelques mois après sa sortie de prison, mon client est retombé dans l’héroïne. À cause de ses fréquentations, Monsieur a eu l’occasion d’acheter en groupe, ce qu’il a fait, mais il n’a pas revendu. "

Selon le procureur du roi, les témoignages et l’analyse de la téléphonie sont sans appel. Il requiert deux ans de prison et 1500 € d’amende, une peine qu’il estime à la hauteur du peu de bénéfices que le prévenu aurait réalisés grâce à la vente de stupéfiants.

Le jugement interviendra le 5 octobre.