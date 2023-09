Leuze : Nicolas Dumont (Idées) candidat bourgmestre aux élections de 2024, face à Hervé Cornillie (MR) ?

Le principal intéressé nous a confirmé les bruits de couloir qui circulaient depuis des mois dans l’ancienne entité bonnetière. Jusqu’à présent, l’information avait été tenue secrète. "J’ai été désigné pour mener le groupe Idées le 16 octobre 2022. Cette décision a été votée à l’unanimité par les militants, qui m’ont donné comme mission de constituer la liste et, par conséquent, d’être candidat bourgmestre. La constitution du groupe avance bien avec des jeunes et du renouvellement (NDLR: on y retrouvera aussi des membres de DéFI Leuze, le parti ayant rejoint les rangs d’Idées)", déclare Nicolas Dumont, qui devrait être suivi par les échevins sortants Mélanie Lepape et Paul Olivier.

De conseiller à échevin un an plus tard: une ascension fulgurante

Nicolas Dumont, qui a repris en octobre 2019 les compétences d’échevin de Christian Brotcorne, possède la plus grande marge de progression de son parti. ©EdA

La nomination du citoyen du quartier Bon Air comme chef de file est loin d’être une surprise pour les observateurs de la vie politique leuzoise. Depuis sa première candidature au scrutin de 2018, M. Dumont connaît une ascension fulgurante.

Crédité de 471 voix, soit le 5e meilleur score du groupe Idées, il décrocha l’un des 8 sièges dans l’hémicycle communal. Malgré le cadeau empoisonné hérité en décembre 2018, comme président d’une Régie communale en plein marasme financier, il a réussi le pari de redresser l’institution avec l’équipe en place.

Ses facultés intellectuelles et sa force de travail ont convaincu l’ancien député bourgmestre Christian Brotcorne, alors Premier échevin, de lui céder dès octobre 2019 ses compétences scabinales: la mobilité, l’aménagement du territoire, le développement rural, le logement ou encore les cultes. Une passation de pouvoir qui ne signifie pas pour autant la fin de l’aventure pour M. Brotcorne (69 ans), dont l’appui devrait être précieux au sein de la liste (qu’il poussera ?).

Hervé Cornillie (43 ans) a déjà près de 20 années d’expérience

Bien qu’absent de la scène politique leuzoise depuis 2018, Hervé Cornillie est resté très actif ces dernières années, en tant que député wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. ©ÉdA

Du côté du MR leuzois, autre parti de la majorité (8 sièges chacun), aucune annonce officielle ne sera faite avant la tenue d’une conférence de presse, le 19 septembre. Il se murmure toutefois avec insistance qu’Hervé Cornillie (43 ans) conduira la liste, en lieu et place de l’actuel bourgmestre Lucien Rawart avec qui l’entente n’a pas toujours été cordiale… En cause, une "bataille" pour le leadership qui avait notamment conduit l’ancien échevin (de 2006 à 2018) à démissionner de tous ses mandats sept mois avant le scrutin de 2018.

Le maïeur Lucien Rawart devrait poursuivre l’aventure

Si le retour aux affaires se confirme pour le Pipaisien, qui a bien mené sa barque en tant que député wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles (entre septembre 2019 et janvier 2022), cela laisse entrevoir un beau duel en vue du mayorat face à Nicolas Dumont. Car Hervé Cornillie a des atouts à faire valoir, de par son expérience en politique (NDLR: près de 20 ans depuis sa première élection en 2000). Par ailleurs, il a déjà pu mesurer, en 2012, sa forte cote de popularité en recueillant 1442 voix. Il s’agissait alors du meilleur score obtenu par les libéraux. Reste à savoir si la tentative de renversement du pouvoir en juin 2015 a entamé la confiance de certains électeurs.

Lucien Rawart achèvera l’an prochain son second mandat de bourgmestre, après celui de 2006 à 2012. ©ÉdA

S’il ne fait pas beaucoup de doute que l’échevin Willy Hourez et la présidente du CPAS Béatrice Fontaine rempileront, le maïeur Lucien Rawart, engagé en politique communale depuis 1988, laisse planer un petit doute quant à sa présence sur la liste. Fort de 896 voix il y a 5 ans, le plus ancien premier magistrat de Wallonie picarde demeure un poids lourd des libéraux.

"Si la santé me le permet, je serais présent pour épauler mes colistiers, indique le Thieulinois de 76 ans, qui souffre depuis 2020 d’un cancer. Je peux encore rendre pas mal de services et me tiens à la disposition du parti. Les relations avec Hervé Cornillie ? Elles se sont apaisées avec le temps. On sera en ordre utile pour que le MR conserve au moins son nombre de sièges glanés en 2018. Il s’en est fallu de très peu pour que l’on en décroche un neuvième."

Quid des partis de la minorité ?

Christian Ducattillon, chef de file du PS, a l’intention de se retirer si la relève est assurée. ©ÉdA

Chez les socialistes, qui ont éprouvé toutes les peines à constituer une liste à l’aube des dernières élections, la stabilité affichée au niveau du score (4 sièges, comme en 2012) a rassuré pas mal de monde. Son chef de file Christian Ducattillon sera-t-il encore à la barre ?

"La liste n’est pas encore complètement établie. Il manque environ un quart de colistiers. S’il y a suffisamment de jeunes qui se présentent, je compte me retirer. Il y a plusieurs candidats potentiels pour occuper la tête de liste, mais le choix n’a, pour l’instant, pas été arrêté. Cela devrait être le cas d’ici un mois", nous dit le conseiller, qui participe aux séances du conseil depuis 2006, dont quatre années en tant qu’échevin (2008-2012).

Baptiste Leroy et ses colistiers espèrent poursuivre leur progression dans les suffrages. ©ÉdA

En ce qui concerne la locale Écolo, qui a fait une entrée tonitruante dans l’hémicycle leuzois en 2018 (3 élus), on fourbit aussi ses armes. Très actifs dans les débats et menant, à l’instar du PS, une opposition constructive, les "Verts" dévoileront ce jeudi le quatuor qui figurera en haut de sa liste.

Si l’on s’appuie sur les suffrages récoltés voici 5 ans, Baptiste Leroy, Ingrid Deregnaucourt et Samuel Batteux sont parfaitement légitimes à ces places. "Des surprises ne sont pas à exclure", glisse malicieusement le chef de file Baptiste Leroy.