À Leuze, c'est une femme qui tirera la liste Ecolo

Mais chez les "Verts", on aime créer la surprise et donner de la visibilité à d’autres figures importantes. Pour la 2e fois seulement de son histoire, après Christiane Verheye chez Idées en 2000, la Commune de Leuze verra, et c’est heureux, une femme conduire la liste écologiste.

Le chef de file Baptiste Leroy, qui emmenait les troupes il y a 5 ans et décrocha le meilleur score du parti (438 voix), s’alignera cette fois en 2e position. "Je serai très attentif à la bonne gestion des deniers communaux, en veillant à ce que l'on pousse sur les bons leviers en vue de redresser la situation financière, très compliquée actuellement. "

Christine Delcroix et son mari, Samuel Batteux (conseiller communal), ont converti la ferme familiale de la Warde en une exploitation 100% bio. ©ÉdA

C’est Christine Delcroix qui a été désignée à l’unanimité par les militants pour occuper la tête d’une liste qu’elle poussait en 2018. La Thieulinoise de 48 ans, est une personnalité bien connue et très active à Leuze.

Engagée dans le GRACQ (Les Cyclistes quotidiens) et des groupes d’achats locaux, cette agricultrice a repris en 2016 la ferme conventionnelle de ses parents avant d’opérer, avec son mari Samuel Batteux, une transition vers le 100% bio.

"Ma candidature pour prendre la tête du groupe, c’est la continuité de mes engagements en faveur de l’environnement, de la biodiversité, de la mobilité douce… ", déclare Christine Delcroix (ferme de la Warde).

Dans son sillage et celui du Pipaisien Baptiste Leroy, qui exerce comme biologiste, on retrouve la conseillère Ingrid Deregnaucourt, juriste de formation. "Que les Leuzois puissent prendre une part active dans la vie politique est un sujet qui me tient à cœur. La retransmission des séances du conseil est une belle avancée mais il faut aller plus loin. Comment ? En créant des mécanismes pour rendre les décisions plus transparentes et permettre aux citoyens de donner leur avis."

Actifs à la coprésidence de la locale, le conseiller du CPAS Emmanuel Ottevaere et Ingrid Colin, agronome de formation, seront placés aux 4e et 5e rangs.

Passer de 3 à 5 sièges !

Les "Verts" avaient frappé un grand coup il y a 5 ans en raflant 3 sièges dans l’hémicycle communal. Un exploit dans la mesure où le parti n’avait jamais décroché le moindre strapontin.

Dans le parc du Coron où les figures de proue ont été dévoilées, on nourrit de plus grandes ambitions encore. "Nous avons des raisons de croire que l’on peut progresser en passant à 5 sièges. Ce n’est pas un hasard si l’on présente 5 candidats stratégiques que l’on considère comme des têtes de liste. On veut peser plus fort dans les débats et si les électeurs nous accordent leur confiance, on aura un rôle à jouer dans les discussions en vue d’intégrer une majorité. Nous n’avons aucune exclusive tant que l’on tire la charrette dans le même sens, autour de projets qui font sens", clament Baptiste Leroy et Christine Delcroix.

Le programme d’Écolo se construira avec les citoyens mais cinq axes de travail se dégagent déjà: la mobilité, la gestion communale, l’inclusion sociale, la participation citoyenne et l’environnement.

"La liste n’est pas encore établie après les 5 premières places mais vu le dynamisme et la mobilisation affichés par les troupes, on n’aura aucun mal à coucher sur papier les 23 noms."

À LIRE AUSSI | Nicolas Dumont (Idées) candidat bourgmestre aux élections de 2024, face à Hervé Cornillie (MR) ?

La présidente du CPAS de Leuze ne figurera pas sur la liste MR aux élections de 2024