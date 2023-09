Incendie du home de Grandglise: les résidents pourraient revenir dans le courant du premier trimestre 2024

Devant l’ampleur de l’incendie qui se déclara sous la toiture de l’aile A, il avait fallu évacuer puis reloger les 54 résidents au sein d’une quinzaine de maisons de repos de Wallonie picarde.

Si la structure implantée à la rue d’Harchies est toujours inoccupée, on entrevoit le bout du tunnel dans le chef du CPAS de Belœil, gestionnaire du home de Grandglise.

La cuisine centrale rouverte fin août

"Les perspectives sont bonnes, confirme le président du CPAS, Christian Vandeputte. Les activités de la cuisine (entre 250 et 300 repas servis par jour), qui n’avait pas été touchée, ont repris le 28 août en faveur des personnes âgées à domicile. La semaine suivante, on a pu relancer la livraison des repas dans les écoles et crèches de l’entité. "

Entamée en février 2022, l’extension de la maison de repos avance à grands pas, si bien que les 30 chambres prévues dans le nouveau bâtiment (aile C) pourraient être accessibles d’ici quelques mois.

"On peut se réjouir de l’évolution du chantier (phase 1) qui est en voie de finalisation. L’agrandissement du restaurant et de la cuisine centrale (100 m2) est aussi pratiquement achevé, signale M. Vandeputte. Même s’il convient d’être prudent, on peut raisonnablement penser que tous nos résidents pourront réintégrer le home au premier trimestre 2024. L’objectif est d’ouvrir en même temps les ailes B (NDLR: peu impactée mais qui doit être remise en conformité) et C. Ce sera aussi un soulagement pour le personnel des Bruyères, dont une partie a pu être réaffectée à d’autres missions, au sein de la Commune. Une dizaine de personnes sont actuellement en congé sans solde en attendant de pouvoir retrouver leur lieu de travail. "

"On pourra suivre le calendrier établi initialement"

Pour la partie la plus ancienne du bâtiment, bâtie dans les années 1950 à front de rue, ce sera une autre paire de manches. Mais le président du Centre d’action sociale ne se montre pas inquiet. Si l’aile A a été partiellement détruite par l’incendie du 10 mai dernier, les travaux de reconditionnement (de 30 à 18 lits) ne devraient pas accuser un retard significatif.

"On suit le calendrier qui a été établi initialement. La toiture endommagée a été bâchée en vue d’empêcher les infiltrations d’eau. Avec notre bureau d’architectes, nous sommes toujours en discussions avec les assureurs. Je suis cependant confiant par rapport au bon avancement des procédures et au fait que l’on pourra, dans un avenir proche, lancer les travaux de réhabilitation de la toiture avant la rénovation complète de l’aile A", nous dit Christian Vandeputte.