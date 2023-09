Journaliste sportif à la RTBF, Dominique Kovacs était originaire de Basècles, “el plus biau des villach”, comme l’évoquent ses collègues de la RTBF dans un bel hommage. Il avait suivi ses études en “communication” à la Helho (anciennement la Helha) à Leuze et Tournai où il a démontré une “passion dévorante pour le sport et de son envie folle d’exercer le métier de journaliste, mieux de commentateur sportif “, se rappelle l’un de ses professeurs.

Passé par E.K. TV (média partenaire du RAEC Mons) et Télé MB, il s’est surtout fait connaître sur la RTBF, en radio, pour la région du Hainaut. Ces dernières années, il suivait particulièrement l’actualité sportive du pays de Charleroi. “Le Sporting, les Spirou, les Dauphines mais “pas que”… car tu avais à cœur de valoriser aussi les “petits sportifs d’ici”, à cœur de mettre sous le feu des projecteurs les pépites, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, sous-médiatisées”, relèvent ses collègues qui saluent également son talent, son professionnalisme, sa gentillesse, son écoute, son sens de l’humour (avec des talents d’imitateur).

Dominique Kovacs vivait dans la région de Tournai, avec son épouse Mariam et ses deux jeunes enfants.

À la famille, aux collègues et amis de Dominique Kovacs, nos rédactions adressent leurs condoléances.