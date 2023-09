Les élus péruwelziens se réjouissent de la reprise des activités du port, à savoir la gestion du Sam’Suffit et l’accueil des touristes. Néanmoins, l’opposition dans son ensemble, par le biais d’Eric Thomas (AC), a demandé une suspension de séance au moment d’aborder la convention avec l’ASBL Péruwelz Yacht Club Plaisance portant sur la sous-concession des infrastructures de tourisme fluvial et la mise à disposition de certaines parties de la capitainerie. "La configuration de la salle du conseil ne nous permet pas de nous concerter. Voilà pourquoi nous demandons cette suspension", a dit le conseiller.

Le bourgmestre, même s’il a accédé à cette demande, n’a pas apprécié. Il l’a fait savoir au retour de l’opposition sur les bancs. "La prochaine fois, évitez de prendre le public en otage. Ce n’est pas très sérieux. Il y a moyen de s’appeler avant la réunion, d’autant que vous avez reçu les documents sept jours avant le conseil. Le public et les citoyens ne méritent pas ça", a tonné Vincent Palermo.

Eric Thomas a justifié cette demande. "On peut toujours obtenir des éléments nouveaux en dernière minute." Willy Detombe (RPP) a pour sa part fait état de pièces manquantes.

Bref, le point a été adopté, mais Jimmy Ababio (PS) a lui aussi indiqué qu’il avait découvert la tarification en vigueur au port le jour-même du conseil. "Nous souhaitons plein succès aux nouveaux gestionnaires, a assuré Jimmy Ababio. Simplement, nous avons reçu des témoignages faisant état de touristes en motor-homes qui n’auraient pas d’accès à l’électricité. Les plaisanciers si."

Vincent Palermo s’est plu à effectuer un rappel. "Ce n’est pas une zone pour motor-homes. Elle n’est pas équipée et il est dès lors logique que les motor-homes ne puissent pas y rester. Par le passé, ça a posé des problèmes. Il y avait parfois de 10 à 15 motor-homes présents en toute illégalité. Sur le site Internet de la Ville, il n’est indiqué nulle part qu’il existe là une zone pour motor-homes."

C’est exact, mais Willy Detombe a relevé que sur d’autres sites, la mention d’une aire de motor-homes est bien signalée. "C’est le cas sur VisitWallonia", a précisé le conseiller.

Il y aura donc des ajustements à effectuer. "On ne répond pas à la demande touristique", a relevé Jimmy Ababio.

A propos de l’état du parking, le bourgmestre a rappelé que des réparations avaient déjà été effectuées et que le pont tout proche allait être refait, ce qui pourrait occasionner, avec les engins et le charroi, des nuisances en matière de propreté. Il serait dès lors plus judicieux selon Vincent Palermo de penser à refaire complètement le parking après le chantier du pont.