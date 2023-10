Péruwelz : Une rentrée scolaire globalement stable dans les écoles

”Pour nos dix écoles, au 30 septembre 2022, nous avions 1 156 élèves. Au 25 septembre de cette année, nous sommes à 1159, a précisé l’échevine. Cette stabilité est d’autant plus significative que le taux de natalité baisse et que dans beaucoup de communes de Wallonie picarde, la population scolaire baisse aussi.”

Jimmy Ababio a également demandé un constat implantation par implantation. “Des écoles comme Wiers et Bon-Secours atteignaient déjà quasiment leur capacité maximale, a répondu Corinne Risselin. On note une progression dans les villages comme à Braffe, Roucourt et Brasménil. Les écoles du Centre et de Callenelle sont par contre en baisse, avec moins neuf élèves au Centre et surtout dix-huit élèves en moins à Callenelle. Une réflexion est en cours avec la direction à ce niveau. Nous aurons une réunion la semaine prochaine pour dégager des pistes afin d’améliorer la situation.”

La très bonne nouvelle arrive en provenance de l’école de La Roë, qui avait connu quelques moments délicats, mais dont la rentrée est très positive. “Nous avons douze élèves en plus dans cette implantation. Ce qui a été mis en place par la direction, les enseignants et le P.O. a porté ses fruits”, a annoncé l’échevine.