La piscine de Leuze rouvrira normalement le lundi 9 octobre : Des derniers tests relatifs à la légionellose sont en cours

Les utilisateurs de la piscine communale (écoliers, clubs sportifs et citoyens) trépignent d’impatience et on peut le comprendre, après plus d’un an d’inaccessibilité de l’outil. Après moult péripéties, le bout du tunnel est en vue puisque si tout se passe comme prévu, le bassin de l’avenue des Sports rouvrira ses portes le lundi 9 octobre.