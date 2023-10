Le projet de cœur de village à Gallaix se dessine : les premiers travaux espérés en 2024

Si l’optimisme est de rigueur, c’est parce qu’une étape décisive a été franchie avec l’approbation, lors du dernier conseil communal, du cahier des charges et du montant du marché évalué à 1,25 million €. Un budget conséquent que la Ville de Leuze ne supportera que partiellement, sachant qu’un subside régional de 760 000 € est attendu.

Lancement des travaux attendu en 2024

”On espère démarrer les travaux, qui s’étaleront sur une durée d’un an, en 2024”, nous dit Nicolas Opsomer, du bureau d’architectes ORAES. Le projet, dévoilé il y a deux ans à des habitants de Gallaix particulièrement enthousiastes, comporte deux volets.

L’église désacralisée de Gallaix abritera une maison de village. ©Bureau d’architectes ORAES

Le premier a trait à la reconversion de l’église Sainte-Croix en maison de village. Désacralisé depuis 2020, l’édifice sera transformé pour abriter en son sein un espace communautaire dédié à l’organisation de spectacles, d’événements privés, d’ateliers… “L’outil aura une vocation plutôt artistique. Nous avons déjà eu une rencontre avec le centre culturel afin de connaître leurs besoins”, précise Nicolas Dumont, l’échevin du développement rural.

D’une capacité d’une centaine de places assises, une salle polyvalente sera aménagée sur 138 m2 face à un espace scène de 25 m2 côté chœur, tandis qu’une cuisine, un bar ou encore des réserves sont aussi prévus au rez-de-chaussée. À l’étage, on retrouvera notamment une régie.

Le second lot porte sur les abords et le terrain jouxtant le cimetière et l’église de Gallaix, aujourd’hui propriété de la Commune de Leuze. Une partie de la voirie sera intégrée au futur parvis qui comprendra une poche de stationnement, d’une vingtaine de places, et sera susceptible d’accueillir un chapiteau en cas de festivité.

Amphithéâtre, jeux pour enfants, aire végétalisée…

Dans le prolongement, sur la parcelle acquise par la Ville, une aire de détente végétalisée inclura des jeux pour enfants, un terrain de pétanque, une pelouse, etc. Un verger collectif pourrait aussi sortir de terre à l’initiative d’un groupe de citoyens. On pourra aussi y prendre du bon temps en famille ou entre amis en se posant dans les gradins d’un amphithéâtre. L’espace pourra servir à la mise sur pied de diverses animations, comme des spectacles et autres activités culturelles, des petits concerts…

”Les aménagements extérieurs et intérieurs de l’église donneront vie à un véritable cœur de village où l’accent sera mis sur le vivre ensemble, ce qui manque cruellement”, ponctue l’échevin du développement rural.