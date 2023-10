Le parc Saint-Martin à Leuze-en-Hainaut va gagner en attractivité grâce à de nouveaux aménagements

Certes, ce n’est pas l’endroit le plus bucolique en comparaison avec les parcs du Coron et du Herseau, mais il mériterait d’être davantage fréquenté. S’étendant sur une vingtaine d’ares, l’écrin de verdure situé à l’angle de la rue Saint-Martin et du chemin de Belœil semble quelque peu délaissé.

La part belle aux essences mellifères

La Commune, qui en est propriétaire, a l’intention de redynamiser le lieu en y apportant un peu de gaieté. “Une demande de subside a été introduite auprès de la Région wallonne qui, via son programme BiodiverCité, a retenu notre dossier d’aménagement du parc Saint-Martin. Un projet que nous sommes tenus de réaliser pour mars 2024”, nous explique Pauline Mullie, écoconseillère de la Ville de Leuze.

La mutation du parc Saint-Martin passera par une série de plantations d’essences mellifères qui lui donneront un tout autre cachet. “Il faut bien avouer, cet espace vert a un visage tristounet, sans la moindre fleur et avec de vieillesespèces végétales qui demandent beaucoup d’entretien. D’où la nécessité de l’embellir et de le rendre plus agréable pour le public”, souligne Mme Mullie, du service environnement.

Dans les cartons de l’administration, un parterre fleuri bénéfique aux insectes pollinisateurs et mellifères est imaginé dans la partie longeant le chemin de Belœil. “On partirait sur une association de plantes vivaces et de bulbes, avec l’idée d’avoir un fleurissement étalé sur les différentes saisons.”

L’enveloppe de la Région wallonne permettra aussi la mise en place de poubelles et la plantation d’arbres fruitiers et d’ornement, comme des cerisiers, des arbres à miel et de Judée… Au milieu du site, la table de pique-nique sera conservée. D’autres équipements de ce type, ainsi que des modules de jeux, inciteraient assurément les Leuzois à venir y passer du (bon) temps.

Une réunion citoyenne pour recueillir les avis

Rien n’est figé dans le marbre : on en veut pour preuve la réunion citoyenne que la Ville de Leuze chapeautera le mercredi 18 octobre à 19 h. Cette séance d’information se tiendra au centre Dujardin (33, rue d’Ath), dans un local du Plan de cohésion sociale situé au 3e étage.

”Nous avions envie de mettre les gens à contribution et qu’ils puissent émettre leurs idées et avis sur les aménagements envisagés. Un planning de plantations sera proposé aux personnes intéressées à l’idée de nous donner un coup de main”, précise l’écoconseillère.

Pauline Mullie insiste sur le fait qu’il ne s’agit ici que de la première phase de la revitalisation du parc. “Ces travaux en appelleront d’autres qui évolueront en fonction de ce que les citoyens veulent faire par rapport à son utilisation.”