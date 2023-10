La brasserie des Carrières (Basècles) va devenir le premier producteur de whisky en Wallonie picarde

Dans la cave de l’exploitation belœilloise sommeillent, aux côtés des bouteilles de vins, plus de 4 000 litres de ce précieux breuvage contenu, à différents stades de maturation, dans des barriques en bois.

Sur les 25 tonneaux acquis il y a quelques années, 9 renferment du whisky ayant atteint les 3 ans de vieillissement requis en vue de sa commercialisation. Une longue attente qui n’a pas refroidi les maîtres brasseurs de la célèbre Diôle, Julien Slabbinck et François Amorison. " Le projet de concevoir du whisky a germé à l’automne 2019 suite à une rencontre, dans nos installations, avec un brasseur et distillateur irlandais de gins et de whiskys .

En dégustant des échantillons de sa production, j’ai été séduit par les richesses et la large palette aromatique de ses whiskys. C’était déstabilisant par rapport aux alcools industriels fades que l’on buvait lors de nos sorties, durant notre jeunesse", raconte Julien Slabbinck.

Un alcool produit grâce à la Diôle triple

Dans la cave de l’exploitation brassicole, 25 barriques renferment quelque 4000 litres de ce précieux breuvage. ©EdA

Si l’idée de se lancer sur le marché des whiskys peut paraître saugrenue de prime abord, elle sonnait comme une évidence pour la brasserie des Carrières, qui a toujours prôné un savoir-faire artisanal.

" À l’instar de la bière, le whisky est un vrai produit plaisir, qui inspire la convivialité. Ils sont intimement liés, vu qu’une partie du processus de fabrication et les ingrédients (malts, levure…) utilisés sont similaires. Il ne faut pas oublier que l’on obtient ce spiritueux à partir de brassins de bière non houblonnée, distillée à une température de 68° ", précise le cogérant du site de la rue de Condé, qui n’en est pas à son coup d’essai après avoir sorti un gin aux accents houblonnés, fin 2020.

Pour obtenir un meilleur rendement, le choix s’est naturellement porté sur la bière présentant la plus forte teneur en alcool, à savoir la Diôle triple (9% vol).

En attendant de pouvoir installer un alambic, un projet qui devrait se concrétiser au plus tard à l’automne 2024, la brasserie des Carrières a sous-traité le travail à un distillateur hennuyer, établi à Courcelles. "La crise Covid a mis un frein à l’investissement prévu dans cet outil qui nous permettra, d’ici un an, d’être 100% autonome. "

Des citoyens impliqués dans le processus de sélection

La commercialisation des deux premiers whiskys made in Wapi, titrant à 43 degrés d’alcool, interviendra début novembre. Il s’agira d’une série limitée de bouteilles de 20 et de 50 cl, lesquelles seront disponibles à la brasserie basècloise ainsi que dans des magasins spécialisés.

Les amateurs auront le choix entre un Single cask (provenant d’un seul fût en bois) et un Double/Triple cask (mélange de whisky issu de plusieurs barriques). "Dans un premier temps, on soutirera 400 litres de nos tonneaux. Le but n’est pas de faire du volume mais de proposer, au fil du temps, des cuvées exclusives grâce notamment à des whiskys que l’on laissera vieillir en cave 5, 10, 15 voire 20 ans."

©EdA

C’est assez rare pour être souligné, la sélection des deux breuvages n’a pas encore été opérée et pour cause puisqu’elle constituera l’aboutissement d’une expérience inédite impliquant des citoyens.

"Nous avons mis sur pied quatre séances de dégustation (NDLR: la dernière aura lieu le 26 octobre) vec comme objectif de permettre aux personnes inscrites de participer à l’assemblage de nos deux premiers whiskys, signale le maître brasseur Julien Slabbinck. Lors de chaque atelier, nous avons un groupe fixe composé d’une vingtaine de personnes (novices, amateurs de whisky et professionnels), le tout encadré par Rodolphe Quéhé, sommelier de l’ancien restaurant étoilé L’Impératif à Roucourt. À l’issue de ces rendez-vous, une décision sera arrêtée par rapport aux prélèvements effectués sur nos 9 barriques de whisky 3 ans d’âge."

Chaque spiritueux émanant de la Diôle triple devrait émoustiller les papilles des amateurs et fins connaisseurs grâce à ses subtilités gustatives. Des saveurs propres aux différents types de tonneaux dans lesquels chaque whisky a pu développer son caractère.

"On a mis un point d’honneur à acquérir des fûts neufs, conçus avec du chêne belge ou français, ainsi que de tonneaux ayant contenu du vin blanc de Bourgogne, du rouge de Saint-Émilion ou encore du Cognac. Cette variété apportera à chacun de nos whiskys une touche unique avec, à la dégustation, des notes anisées, de cassonade, de fruits jaunes, rouges… ", ponctue le brasseur basèclois.