N7 à Leuze: les revêtements entre le giratoire de la prison et le chemin du Vieux Pont vont être refaits

Les travaux viseront à réfectionner les couches supérieures de la N7 entre le giratoire reliant la nationale à la N60d, la Zone Industrielle de l’Europe, le chemin de Hacquemont et le carrefour qu’elle forme avec le Chemin du Vieux Pont, soit sur près d’un kilomètre.

Des modifications des conditions de circulation sont à attendre. Ainsi, du lundi 23 octobre jusqu’au vendredi 27 octobre, la N7 sera fermée entre le giratoire situé à hauteur de la prison de Leuze et le carrefour formé avec le chemin du Vieux Pont. Une déviation sera mise en place via le chemin du Vieux Pont, la rue du Trieu, la rue du Calvaire et la rue du Pont du Trieu. L’accès aux commerces sera assuré via la zone Industrielle de l’Europe.

Ce chantier représente un budget de près de 400.000€ HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la société Colas qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.