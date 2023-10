L’ex-éducateur du Foyer à Roucourt, surnommé le “taulier”, est accusé d’avoir frappé des jeunes avec un bâton : “Je suis assez strict, c’est vrai”

Deux adolescents sont présents dans la salle d’audience, mais n’ont pas souhaité prendre place sur le banc des parties préjudiciées, angoissés de se retrouver à côté de l’individu. L’homme conteste leur avoir porté des coups et proféré des menaces alors qu’il avait autorité sur eux. “Il m’arrivait régulièrement de devoir maîtriser les enfants turbulents quand je pouvais me sentir en danger, mais je refuse d’accepter ce qu’on me reproche. J’avais des méthodes militaires par rapport aux autres collègues. Je suis assez strict, c’est vrai, les choses doivent être faites en temps et en heure. Certains me détestaient, car j’osais ce que les autres ne faisaient pas. Mais je n’ai jamais porté de coups”. Il a confié ne pas savoir que les résidents le surnommaient “le taulier”. Un synonyme de rigueur et surtout de violence pour la procureure.

Récurrence des témoignages

Les témoignages sont recueillis par le médecin de l’établissement. “Il mène l’enquête et retrouve par exemple un bâton dans le casier de Monsieur. C’est avec ce même objet que certains ont expliqué avoir été frappés. En sachant que cet éducateur avait déjà fait l’objet d’un blâme en 2011 pour avoir giflé un jeune et suivi une formation pour la gestion de son agressivité, le spécialiste a remis un rapport pédopsychiatre à la direction en considérant les faits comme établis. Le prévenu a été licencié pour motif grave. Une plainte a été déposée par le directeur de l’Institut”, indique la procureure du roi.

La cohérence entre les récits des mineurs est soulevée par le ministère public. “Malgré les années passées et le changement de centre pour quelques adolescents, les témoignages se recoupent. Les menaces se ressemblent alors que les mineurs n’ont plus forcément de contacts entre eux lorsqu’ils sont entendus par la police. Ceux-ci n’ont pas d’intérêt à accabler le prévenu. Il n’y a jamais eu de certificat médical au dossier, mais les déclarations objectivent les faits par leur récurrence”. Une peine de deux ans est sollicitée.

Personne n’a rien vu

La plaidoirie de la défense suit trois axes. Un. Savoir si les faits sont crédibles. Deux. Les ramener à leur juste mesure. Trois. Limiter les réclamations civiles (qui vont jusqu’à 2 500 €). L’avocat mentionne que personne n’a jamais rien vu. “Le docteur qui a investigué a souligné sa relation de confiance avec les jeunes, ce pourquoi ils se sont confiés à lui, mais je n’y crois pas. Les ados n’auraient pas attendu tant d’années (2013-2017) avant de parler”.

Toutefois, une des parties civiles note que les résidents, atteints de troubles mentaux, plus vulnérables, ont pu rester taiseux.

La défense revient sur les auditions. “Quand on entre dans les détails, cela ne colle pas. Qu’en est-il de l’expertise de crédibilité ?”. Vu l’absence d’antécédent et les éléments anciens, la défense a demandé l’acquittement ou la suspension simple.

Le prévenu relève qu’aucune photo n’a jamais été prise. S’il avait frappé quelqu’un, “un des membres de l’équipe l’aurait remarqué”. Jugement le 13 novembre.