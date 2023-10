Marathon de la propreté à Celles : 132 élèves de 3e et 4e primaire sont partis à la chasse aux dépôts sauvages

Du 16 au 20 octobre, le service Environnement de la commune de Celles organisait le marathon de la propreté. Une semaine qui se matérialisait par plusieurs actions, dont la sensibilisation dans les écoles de l’entité. Trois membres de la police de proximité de Celles ont fait le déplacement pour réaliser des animations dans quatre écoles de la commune (école libre d’Escanaffles, école libre de Velaines, école communale de Pottes et école libre de Celles). “Au total, ce sont 132 élèves de 3e et 4e primaires qui ont pu bénéficier de cette sensibilisation à la propreté”, confie Marie Windels, responsable du service Environnement. “Après avoir expliqué le rôle du service Environnement et de la police de proximité pour la gestion des dépôts sauvages, les enfants ont pu participer à un jeu et dresser des faux P.V liés à des infractions environnementales et notamment des dépôts sauvages.