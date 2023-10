Retour d’un climat serein au sein du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing : "il fallait stabiliser l’emploi et d’offrir plus d’assurance"

Après la démission du président Valéry Gosselain en mars dernier, Nadine Leriche, conseillère CPAS, est devenue présidente faisant fonction avant l’arrivée officielle du nouveau président (désigné en mai) : Michel Devos. Malgré ces changements importants, un plan d’action a été adopté par le conseil de l’action sociale afin de rétablir une situation sereine au sein du personnel.

Ce récent vendredi, Michel Devos, accompagné de son équipe, et en synergie avec la Commune, a fait le point sur la mise en œuvre de la déclaration de politique sociale actualisée. Celle-ci se répartit sur sept axes dont l’"essentiel ", selon le nouveau président, reste la stratégie des ressources humaines et du bien-être au travail. Dans ce cadre, une charte des valeurs a été validée par les membres du CPAS, mais aussi par le personnel via le règlement de travail, et une collaboration avec les agences intérim a été entreprise afin de pallier plus aisément aux absences.

D’autres projets en cours

D’autres actions sont en cours pour réinstaurer la sérénité au CPAS. Un travail d’équipe accru avec les différentes directions et l’ensemble du personnel s’élabore, "ce qui devrait produire des améliorations pour nos bénéficiaires mais également pour nos employés", souligne Michel Devos.

Une évaluation plus régulière du personnel est sur le point d’être mise en place afin d’octroyer plus facilement des contrats à durée indéterminée en cas de bons résultats. "Cela me semblait important de stabiliser l’emploi et d’offrir plus d’assurance ", justifie le président. Un appel à candidatures a également été lancé pour engager un directeur à la maison de repos ainsi que pour le service d’accueil de la petite enfance.

Des projections ont également été présentées. Une valorisation salariale des formations est envisagée tout comme des formations individualisées basées sur les résultats des évaluations.

L’absentéisme en baisse

La direction du CPAS et son président n’ont pas encore eu de retours concrets de ces actions sur le bien-être du personnel. Néanmoins, ils témoignent de quelques indicateurs positifs.

"Quand je me rends dans les services du CPAS, je sens que les gens sont plus souriants ; je ne ressens pas de frustrations bien qu’il y en ait peut-être. Un deuxième élément positif est que le taux d’absentéisme, qui était encore à 23,5% avant la mise en œuvre des actions. est passé, pour le trimestre qui vient de se terminer, à 16,5%", constate Michel Devos.

Le directeur général du CPAS, Ronald Huin, l’affirme lui aussi : "lors du même trimestre d’été l’an dernier, le taux d’absentéisme se situait entre 20 et 25%."

Le directeur a d’ailleurs souhaité exprimer sa reconnaissance par rapport à ses collaborateurs ainsi qu’à l’ensemble du personnel : "ils m’ont permis de garder la sérénité, de rester professionnel et de renforcer les valeurs que nous avons toujours soutenues: respect, courtoisie, entraide, solidarité, empathie, rigueur... "