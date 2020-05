L’ASBL vient en aide aux jeunes de la région de Mbour, au Sénégal.

Depuis le début du confinement, Gwenaëlle Ladrière passe en moyenne 4 à 5 heures par jour à coudre. Elle confectionne des masques aux colorations… sénégalaises. L’argent récolté grâce à la vente des masques est destiné à aider les populations et particulièrement les enfants de ce pays.

En 2018, avec son mari, Jonathan Krys, et sa maman, Magda Soudan, Gwenaëlle a créé l’ASBL 2749 miles d’espoir. Cette distance, c’est celle qui sépare Péruwelz de la ville sénégalaise de Mbour. "Avant de créer l’ASBL, nous avions déjà effectué des actions au Sénégal, explique Gwenaëlle, citoyenne de Braffe. La première fois que nous y sommes allés, c’était pour les vacances. Nous étions partis un peu à l’aventure et des gens nous ont proposé de découvrir le vrai Sénégal, de sortir des sentiers battus."

Et ils n’ont pas été déçus puisqu’ils ont pu se rendre compte des conditions de vie de la population, notamment dans la région de Mbour, une ville du littoral située à 80 kilomètres au sud de Dakar au niveau de ce que l’on appelle la Petite-Côte. Très vite, ce voyage d’agrément a débouché sur une action à caractère humanitaire.

"Là-bas, les gens ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas. C’est nous qui leur proposons. À la fin de nos vacances, nous étions repartis en garantissant que nous allions faire quelque chose. Quelques mois plus tard, nous y sommes retournés en apportant des vêtements, poursuit Gwenaëlle. Nous avons ensuite décidé de créer une ASBL. Nos actions englobent des dons de vêtements, de chaussures, des colis alimentaires, du parrainage scolaire et aussi un soutien aux enfants malades. Ils peuvent ainsi se rendre à l’hôpital et, nous, nous prenons en charge financièrement la consultation."

Gwenaëlle et ses proches effectuent parfois des distributions de chaussures et de vêtements directement dans la rue. Mais ils ont aussi noué des contacts avec deux centres qui accueillent des enfants. "Le premier centre compte 800 enfants et le deuxième entre 200 et 300."

Cette année, la petite délégation belge s’était rendue au Sénégal en février. C’était juste avant le confinement. Un signe, sans doute. Pour l’instant, Gwenaëlle vit au rythme de sa machine à coudre. Un bruit dont son mari et sa petite fille doivent s’accommoder. "Quand nous nous couchons en nous disant que grâce à l’argent récolté avec les masques, 20 enfants vont manger à leur faim, nous pouvons dormir tranquilles."

Lamine, précieux contact



L’ASBL 2749 miles d’espoir agit au quotidien grâce à Lamine, contact sénégalais sur place. Gwenaëlle est ainsi tenue au courant de la situation de manière régulière.

"Lamine est un chauffeur que nous avons connu en nous rendant là-bas et en qui nous avons confiance. Par rapport aux masques, on fait le point plusieurs fois par semaine et je lui envoie l’argent. Il ne distribue pas d’argent mais fait les courses pour tout le monde là-bas, en fonction des besoins des familles. Il fait des photos de tout ce qu’il achète ", assure Gwenaëlle.

Sa mission, Lamine Ngom la prend vraiment à cœur, encore plus peut-être en cette période si particulière.

"L’association assure la distribution de vêtements, de nourriture et d’articles divers dans plusieurs centres d’accueil pour les enfants. L’ASBL n’a jamais baissé les bras et continue à faire de l’humanitaire en cette période très difficile de pandémie de Covid-19 pour aider des familles qui sont dans le besoin, souligne-t-il. Nous continuons à distribuer des denrées de première nécessité comme riz, huile, savon et eau de Javel. Le Sénégal a choisi de ne pas confiner la population afin d’éviter une fragilisation de l’économie mais le gouvernement a cependant décidé de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 2 juin et de limiter les déplacements."

Gwenaëlle confirme. "Le président n’a pas opté pour un confinement comme chez nous. Il a mis en place un couvre-feu et d’autres mesures sont d’application, comme le port du masque. Et puis, les marchés, où tout le commerce se fait, ne sont pas ouverts tous les jours."

L’ASBL essaie d’inciter certaines familles qu’elle connaît à ne plus se rendre en ville et sur les marchés mais plutôt à retourner dans les campagnes le temps du confinement. En échange, elle leur fournit des denrées alimentaires comme du riz. "C’est une façon de les préserver du virus, en sachant qu’une famille compte entre 10 et 20 personnes", confie Gwenaëlle.

Les projets ne manquent pas. De manière générale, l’ASBL concentre particulièrement ses actions, alimentaires notamment, sur les enfants talibés, de jeunes garçons qui sont confiés par leurs parents à des maîtres coraniques pour effectuer leur éducation religieuse.

Dans les cartons figure l’installation de robinets pour que chacun puisse se laver dans des conditions d’hygiène acceptables. Il reste beaucoup à faire. Mais la motivation ne manque pas.

Vous pouvez joindre l’ASBL sur sa page Facebook 2749 miles d’espoir.