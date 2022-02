Éric Cuvelier ne dort pas très bien en ce moment. Des tracas positifs. Il veut que la reprise du Margotin, rue Grande, à Basècles, se déroule dans les meilleures conditions. Il faut penser à tout, alors le sommeil en prend un petit coup.

Pourtant, tous les voyants sont au vert. Dans quelques jours, Éric et sa femme Daisy passeront le témoin après 33 années de bons et loyaux services. Un sacré bail entamé donc en 1988. "Un proverbe chinois dit qu’il est un temps pour pêcher et un temps pour faire sécher ses filets, indique Éric Cuvelier. Après ces 33 années, nous avons décidé de passer le flambeau. Nous remercions bien évidemment nos clients pour leur fidélité et leur bonne humeur."