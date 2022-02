À Basècles, l’annulation du carnaval pour la deuxième année consécutive a bien entendu des incidences sur le moral des troupes et impacte également les commerces et artisans locaux.

Au fil des ans, des spécialités culinaires made in pu biau des villôges sont venues agrémenter le folklore et ce de l’apéro au dessert. À cette période de l’année, charcuteries, fromages, bières et autres délices préparés spécialement pour le carnaval se vendent souvent comme des petits pains.