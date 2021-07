Un circuit de 35 kilomètres vous est proposé le long du canal avec des haltes possibles dans des endroits qui valent le détour.

L’eau relie à sa manière les entités de Chièvres, Beloeil et Bernissart et dans ce cadre, un circuit vélo de 35 kilomètres intitulé A vélo, entre terre et eau est proposé aux fans du genre.