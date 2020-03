La mesure sera effective dès ce mardi 17 mars.

L'administration communale de Leuze sera fermée à partir de ce mardi 17 mars. La commune a publié ceci.



"En raison du coronavirus et afin de protéger tant le personnel communal que les citoyens, l'administration communale et ses différents services seront fermés au public dès ce mardi 17 mars. Les agents communaux resteront naturellement à votre disposition, par voie de téléphone ou par courriel et, si nécessaire, sur rendez-vous. Consultez l'annuaire de nos services sur le site de la Ville: http://www.leuze-en-hainaut.be/annuaire-services-communaux. Merci de votre compréhension !"