Cette année, la commune de Bernissart fête les 20 ans du début du projet de valorisation des murs en pierre sèche de Blaton, appelés localement Crêtes à cayaux.

Ce projet mené dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR), avec le Groupe de Travail Crêtes à cayaux et la Fondation rurale de Wallonie (FRW), a permis au fil des années non seulement la restauration et la construction de nouveaux murs en pierre sèche dans le village, mais aussi la reconnaissance de ce patrimoine au niveau Wallon. Ce savoir-faire très particulier est également reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis 2018.

Lors des Journées du Patrimoine de ces samedi 12 et dimanche 13 septembre prochain, le public sera invité à découvrir les murs en pierre sèche et leur technique de construction, les crêtes à cayaux restaurées en parcourant un circuit libre de 6 km, une exposition d’aquarelles et de sculpture de pierre,… et à participer à une balade contée (le samedi à 17h) mais aussi à une visite guidée de la réserve naturelle de la Grande Bruyère (le dimanche à 14h).

En raison de la crise sanitaire, les inscriptions aux activités sont obligatoires (au plus tard pour le jeudi 10/09) sur le site https :/www.journeesdupatrimoine.be/

Renseignements : Fondation rurale de Wallonie - 069/87 10 90 - wallonie.picarde@frw.be. Plus d’informations sur https://www.bernissart.be/ ou http://cretesacayaux.blogspot.com/