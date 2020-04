Elle a dû affronter le virus après avoir perdu son mari peu de temps auparavant.

Ces derniers temps, le sort n’a pas épargné Annie Douliez, c’est plus qu’un euphémisme. Cette Bon-Secouroise qui aura bientôt 52 ans est sortie lundi de l’hôpital. Guérie du Covid-19. Enfin une bonne nouvelle pour elle. Car avant de contracter le virus, Annie avait perdu son mari des suites d’une longue maladie.

"Mon mari est décédé le 24 février. Il a passé trois semaines aux soins intensifs. Je le soignais déjà à la maison avant. J’ai fait le maximum auprès de lui. Difficile de dire si j’ai attrapé le virus à l’hôpital. Moi, je ne le pense pas. J’ai pu recevoir le postillon de quelqu’un sur mes lunettes ou sur mon téléphone et ailleurs qu’à l’hôpital", explique-t-elle ainsi.

Pour Annie, tout a commencé par un simple et bête rhume, avec le nez qui coule. Elle se mouchait continuellement. "J’ai aussi fait un peu de température, jusqu’à 38°4 et ça ne descendait pas sous les 37°3. Après, j’ai eu des quintes de toux et j’ai commencé à me sentir flagada."

D’habitude plutôt dynamique, elle ne tenait plus sur ses jambes. "J’ai attrapé des douleurs dans le dos et j’ai eu mal à la gorge durant une bonne journée. À ce moment, j’étais traitée aux aérosols, aux antibiotiques et au sirop."

Annie était en contact avec son médecin par téléphone. Ses proches, remarquant que son état se détériorait, lui ont demandé d’aller aux urgences. "C’était un dimanche et je sais qu’on ne peut pas arriver comme ça, pour un oui ou pour un non. J’ai téléphoné et on m’a dit de venir à Tournai au centre de dépistage. Je ne me sentais déjà pas bien depuis huit jours à ce moment-là et je commençais aussi à perdre le goût. On m’a pris mes paramètres mais pas réalisé de frottis. J’ai pu rentrer chez moi avec un complément d’aérosols."

Mais l’état d’Annie empire. Elle se pose des questions, cogite. Néanmoins, elle se dit qu’elle se met sans doute martel en tête et qu’il ne faut pas céder à la psychose. Mais le coup du bac d’eau sera révélateur.

"Je me sentais déjà sans souffle depuis un petit temps. Ma fille m’avait apporté six bouteilles d’eau. Quand j’ai voulu les porter, j’étais tout à fait essoufflée. Là, mes proches m’ont dit qu’il ne fallait pas que je reste dans cet état. Contact a été repris avec les urgences. J’ai su que mes paramètres à l’effort n’étaient pas bons. Je suis repassée par le centre de dépistage mais j’ai indiqué que les urgences m’attendaient."

Et c’est alors qu’Annie a passé les tests, avec frottis notamment, qui ont mis en lumière le Covid-19.

"En fait, pendant un jour, j’étais cas Covid-19 suspect et le lendemain, alors que j’avais aussi passé scanner et radio, j’étais Covid-19 confirmé."

Au final, Annie est restée 4-5 jours à l’hôpital, au CHWapi à Tournai. "La première journée, je toussais beaucoup. Mais dès le lendemain, j’ai remarqué une amélioration. Je toussais déjà moins."

Lorsqu’elle parle de son traitement, qu’elle doit d’ailleurs poursuivre pendant plusieurs jours, le mot chloroquine, qui fait couler beaucoup d’encre et de salive depuis quelques semaines, résonne. "Pour elle, ça a agi comme une véritable potion magique", assure un de ses proches.

Annie confirme que ça lui a fait du bien. "Je prends du Plaquenil, qui est le nom commercial de l’hydroxychloroquine, avec du potassium en complément. Aujourd’hui, je me sens nettement mieux et j’espère que je suis tirée d’affaire."

Il va sans dire qu’un tel traitement ne peut être pris sans avis médical et qu’un patient n’est pas l’autre. Mais pour Annie, ça a fonctionné.

Elle confectionne des masques



Avant de pouvoir espérer reprendre ses activités professionnelles, Annie Douliez devra encore observer une quinzaine de jours de repos et ne doit pas hésiter à contacter le médecin si jamais quelque chose ne tourne pas rond. Mais elle entrevoit le bout du tunnel. Elle ne saura sans doute jamais où elle a pu contracter le virus.

"Je pense que tout doit jouer sur l’organisme et qu’avec la situation que je vivais au chevet de mon mari j’étais fatiguée et sans doute plus faible que d’habitude", confie-t-elle.

Avant, pendant et après son hospitalisation, Annie a pu compter sur un gros soutien de la part de ses enfants et de ses proches en général. Sans oublier le personnel soignant, qui a fourni un gros travail tout en faisant preuve d’humanité. Elle les en remercie. Toutes et tous.

Annie vient de se mettre à la confection de masques. "C’est ma façon de dire merci à tous les gens qui m’entourent et ça m’occupe en ce moment", dit-elle.

Une personne à peine guérie et qui, comme beaucoup d’autres citoyens, confectionne des masques. C’est la réalité. Car il paraîtrait qu’il en manque…