"Au point où nous en sommes..." Evelyne Gillet, directrice de l’archéosite d’Aubechies, a décidé de parler. La situation financière de ce site de reconstitution dont les débuts remontent à 1984 n’est pas bonne. "Dans deux mois, nous serons en rupture de liquidités", dit-elle.

D’abord, elle nous montre l’état de la toiture de l’actuel bâtiment d’accueil, datant de 1988. "Et pour lequel la commune est entièrement propriétaire C’est honteux ! Des travaux ont été menés à l’intérieur, il faut le reconnaître. Mais ces travaux étaient exigés suite à une inspection des services sociaux du bien-être au travail. L’insalubrité et des infractions aux normes de sécurité avaient été constatées. L’archéosite a déjà dû à de nombreuses reprises investir sur fonds propres pour entretenir le bâtiment. Les travaux intérieurs ne servent à rien si on laisse pourrir la toiture. L’hiver, le bâtiment est impossible à chauffer. Le personnel de l’ASBL a longuement souffert de cette situation, avec 17 degrés de moyenne, sans compter les infiltrations d’eau. Nous devons aussi organiser des animations dans des containers. Ce n’est pas l’idéal. On nous parle de travaux pour la fin de la saison touristique…Il est grand temps, sous peine de dommages irréversibles."

En attendant la réfection de l’ancien bâtiment, la construction du nouveau se poursuit. D’importants marchés publics ont été attribués peu de temps avant la crise sanitaire en 2020. La nouvelle infrastructure d’accueil comprendra quatre salles d’animation et une salle audiovisuelle de 122 places. Ce dossier s’élève à 1,166 million, un montant qui fait l’objet de subsides issus du commissariat général au tourisme mais qui va aussi engendrer des dépenses sur fonds propres.

"Bien que l’ensemble de ces nouveaux aménagements soient entièrement implantés sur le domaine communal mis à disposition par la commune, l’ASBL s’était alors engagée à supporter la quasi-totalité du solde de ces travaux, 350 000 €, grâce à une trésorerie à l’époque florissante. Ici, la commune se porte garante pour 1 million en équipements touristiques auprès du commissariat au tourisme. On nous laisse donc construire le bâtiment, d’accord, mais on ne nous aide pas."

Plus de 100 000 € de déficit par an.



Evelyne Gillet avance des chiffres édifiants. "Nous sommes à plus de 100 000 € de déficit par an depuis 2020. Il n’y a pas de secret. On tourne logiquement à plus de 50 000 visiteurs chaque année. En 2020, avec le Covid, on a chuté à 12 000. Le public scolaire est important pour nous. Mais les écoles vont-elles revenir ? Nous avons reçu des aides ponctuelles de la Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Les dirigeants avaient sollicité une aide exceptionnelle de la commune. "Nous avons été reçus par le collège en mars. Nous lui avons fait part de la situation financière problématique malgré la mise en œuvre d’économies réalisées sur l’entretien du site et sur le personnel mis en chômage Corona. La commune affiche par ailleurs des comptes annuels 2020 avec 588 000 € de boni. Les deux tiers au moins du domaine appartiennent à la commune. A l’AG, la moitié des membres sont des politiques, que je sache. Mais nous ne figurons pas dans les préoccupations. L’archéosite n’a jamais reçu le moindre subside de fonctionnement alors qu’il octroie un accès gratuit aux résidents de l’entité un jour par an et une ristourne de 20 % le reste de l’année ainsi qu’une gratuité permanente aux habitants d’Aubechies."

Une procédure d’assujettissement de l’ASBL à la TVA a été lancée. "Elle est en cours et permettrait d’apporter un ballon d’oxygène, mais à ce stade, il n’y a aucune certitude."

Si de nombreux événements comme la chasse aux dieux et les feux de Beltaine ont été annulés, ce n’est pas vraiment en raison de la situation sanitaire, mais plutôt pour ne pas creuser un peu plus le trou financier, car ces événements ne sont pas forcément rentables pour l’archéosite. Néanmoins, car les sympathisants et les visiteurs y tiennent, les animations Archéo'Week-end se sont poursuivies le dimanche durant cette période estivale. L’occasion de voir les artisans à l’œuvre. Des combats de gladiateurs se sont même tenus récemment.

13 équivalents TP.



A propos du sort du personnel, la directrice tente de se montrer rassurante, mais rien n’est acquis. "Nous tournons habituellement avec 13 équivalents temps plein, mais pour l’instant, nous travaillons avec deux tiers de l’effectif."

Evelyne Gillet en profite pour évoquer un autre joyau d’Aubechies. "Quand vous voyez l’état de la toiture de l’église, recouverte en partie d’un bardage métallique depuis plus de quatre ans, on se demande où est la politique touristique. On se trouve quand même au sein d’un des plus beaux villages de Wallonie…"