L’heure de la reprise a sonné du côté de l’archéosite d’Aubechies, dont les portes seront à nouveau ouvertes à partir de ce lundi 15 février dès 9 h.

"Afin de vous emmener en voyage à travers les époques de notre histoire, depuis le Néolithique jusqu’à la période gallo-romaine, les équipes pédagogiques vous ont préparé un parcours à réaliser en famille semé d’énigmes et de jeux. Une occasion idéale d’apprendre tout en s’amusant avec une petite surprise à la clé pour les plus jeunes, indique Justine Ducastel, chargée de la communication. Dès le mercredi 17 février et jusqu’au dimanche 21 février, plusieurs artisans bénévoles se relaieront pour vous faire découvrir leur art, avec tantôt un forgeron, un bronzier, un tisserand, un potier ou encore un sculpteur sur os. Le programme varie de jour en jour et vous pouvez vous informer via notre page Facebook."

Du lundi 15 février au vendredi 19 février, un stage Découverte en mode Carnaval pour les 6-12 ans est organisé de 9h30 à 16h30 pour découvrir la vie des gaulois. Au programme de ce stage : fabrication de bouclier, création de bijoux, activités autour de la céramique ou encore réalisation d’un masque.

En pratique, le site sera accessible du lundi 15 au vendredi 19 février de 9h à 17h

et le samedi 20 février et le dimanche 21 février de 13h30 à 17h30. La réservation est obligatoire. Le tarif est de 9,5 € par adulte, 5 € par enfant et c’est gratuit pour les moins de 4 ans. Attention, pas de pique-nique permis en intérieur

Pour le stage, réservation obligatoire via stages@archeosite.be (99 € la semaine).

Infos aussi sur www.archeosite.be